Sostituzione degli infissi: al via i lavori di manutenzione nel plesso scolastico

Capalbio (Grosseto). Al via i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il plesso scolastico di Capalbio capoluogo.

In questi giorni è avvenuta la sostituzione completa degli infissi esterni e del relativo sistema oscurante a tapparelle del “padiglione c”. “Le operazioni – commenta l’assessore alla Scuola, Patrizia Pucciniserviranno non solo a migliorare gli ambienti, ma permetteranno agli studenti di partecipare a nuovi laboratori e progetti funzionali al loro apprendimento. Un intervento, dunque, pensato e legato alle nuove esigenze della scuola, importante sia per il percorso di crescita degli studenti che per il lavoro delle insegnanti”.

Nei prossimi giorni altri interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno, sempre per il “padiglione c”, le aule di lettura, d’informatica e dei docenti. Gli altri padiglioni, invece, saranno interessati da un’operazione di manutenzione generale, volta a preparare gli ambienti all’inizio del nuovo anno scolastico.

“La nostra amministrazione – conclude Puccinicontinua a mostrare grande attenzione per il mondo della scuola. Il nostro obiettivo è quello di garantire e restituire alla comunità capalbiese, in primis alle future generazioni, degli ambienti moderni, sicuri e stimolanti per la crescita e l’apprendimento degli studenti, consapevoli che la comunità di domani la formiamo oggi tra i banchi di scuola”. 

