Home GrossetoVerso le regionali, Luca Agresti: “Riduciamo l’Irpef toscano ai cittadini”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, Luca Agresti: “Riduciamo l’Irpef toscano ai cittadini”

Il candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali affronta il tema della pressione fiscale

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Grosseto. “Taglio immediato dell’aumento addizionale Irpef regionale”.

È questo uno dei punti chiave del programma di Luca Agresti, candidato grossetano di Forza Italia alle prossime elezioni regionali.

“Da quest’anno – commenta Agrestimolti cittadini toscani hanno registrato una impennata delle tasse, dovuto alla crescita dell’addizionale Irpef. Un aumento ingiusto che non fa altro che accrescere la pressione fiscale, senza risolvere di fatto il problema, ovvero quello del ripianamento del deficit del bilancio della sanità”.

Una decisione, quella presa dal presidente Eugenio Giani e dalla Giunta regionale, che Forza Italia rifiuta e che promette di cambiare.

“Dobbiamo procedere – continua il candidato forzista a un taglio immediato dell’aumento addizionale Irpef regionale con l’obiettivo nei cinque anni di governo di arrivare all’aliquota unica dell’1.23%. Ovviamente, siamo consapevoli delle problematiche legate al bilancio della sanità, sappiamo che servono nuove risorse, ma non possiamo certo pretendere che siano i cittadini, ancora una volta, a pagare. È fondamentale, invece, rivedere il sistema di spesa, ottimizzare i servizi e abbattere gli sprechi”.

Il tema della pressione fiscale è da sempre uno dei punti centrali dell’impegno di Luca Agresti e Forza Italia.

“Fin dalle nostre origini – prosegue il candidatoil presidente Silvio Berlusconi si è battuto contro le tasse sulla proprietà, rivendicando l’ingiustizia di un’imposta del genere. In quest’ottica, vogliamo continuare la sua e la nostra battaglia, promuovendo l’abolizione del bollo per i ciclomotori e i motocicli. Sappiamo che è solo un piccolo passo, ma è un passaggio importante che muove nella direzione di un superamento delle tasse sulla proprietà, liberando i cittadini da un’imposta ingiusta e inaccettabile”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Ferragosto, Confesercenti: “Buone presenze sulla costa, ma si...

Aree interne, Minucci: “La Maremma tagliata fuori dalle...

Trasporto pubblico, Manni: “Sicurezza a rischio, serve intervento...

Sociale, Forza Italia: “Buon lavoro al neo assessore...

Dona il rene al marito e gli evita...

Polo educativo, Fratelli d’Italia: “Opportunità per tutti grazie...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: