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Incidente sull’Aurelia: scontro tra due auto, tre feriti

di Redazione
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Aggiornamento ore 18.16: a causa dell’impatto tra le due auto, una donna di 21 anni è stata trasportata in codice 3 all’ospedale di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto, sono intervenuti l’automedica di Grosseto, un’ambulanza della Misericordia di Grosseto, i Vigili del Fuoco e la Polizia.

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti sull’Aurelia, all’altezza dell’incrocio per San Donato, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte una donna, unica occupante di uno dei veicoli, e una coppia di coniugi a bordo della seconda auto.

All’arrivo sul posto, la donna risultava incastrata all’interno dell’abitacolo e la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle operazioni di estricazione, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Feriti anche i due occupanti dell’altra vettura, anch’essi presi in carico dal personale sanitario per le valutazioni e le cure del caso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi necessari all’accertamento della dinamica dell’incidente e per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, chiudendo temporaneamente al traffico una corsia di marcia.

Notizia in aggiornamento 

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