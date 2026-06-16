“Music & Wine”: la pianista Cristiana Pegoraro in concerto

Grosseto. Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento della settimana scorsa, il 35° festival internazionale “Music & Wine” approda al mare, con il concerto di venerdì 19 giugno alle 21,15 alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, con uno speciale viaggio sensoriale che unisce musica, parole e bellezza.

Protagonista di questo sarà la nota pianista e storyteller Cristiana Pegoraro con il suo spettacolo “The Joy of Music”.

Il concerto

Innovativo e originale unisce le più celebri composizioni musicali in un medley senza soluzione di continuità, attraverso un fluire armonioso di note e parole che si rincorrono e si uniscono in un abbraccio artistico che vuole regalare ispirazione e bellezza. I brani più conosciuti di Bach, Gounod, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Rossini, Pegoraro, and Andrew Lloyd Webber daranno vita in questo spettacolo a qualcosa di nuovo, di audace e di straordinariamente evocativo.

Cristiana Pegoraro

Definita dal New York Times “un’artista del più alto calibro”, Cristiana Pegoraro si esibisce nelle più importanti sale da concerto in Europa, Stati Uniti, Sudamerica, Medio Oriente, Asia e Australia. Ha suonato alla presenza dei Presidenti della Repubblica Sergio Mattarella e Carlo Azeglio Ciampi, del presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del Governatore dello Stato di New York, di Sua Altezza Reale la Granduchessa Maria Teresa del Lussemburgo, del Ministro italiano dello sviluppo economico, del Governatore della British Columbia, Canada e del presidente del Senato austriaco.

La sua ampia discografia conta 34 cd e il suo “Piazzolla Tangos” ha vinto la medaglia d’oro ai prestigiosi Global Music Awards in California. Ad oggi Cristiana Pegoraro ha ricevuto oltre 50 riconoscimenti a livello internazionale e, nel 2019, come pianista e compositrice di fama mondiale, ha ricevuto il Premio Bellisario, trasmesso su Rai 1, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Recentemente la Contea di Westchester dello Stato di New York ha istituito una giornata in suo onore: come da proclamazione ufficiale del Consiglio legislativo della Contea, il 28 marzo ricorre infatti il “Cristiana Pegoraro Day”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito senza necessità di prenotazione ed ulteriori informazioni sono disponibili sia sul sito del festival, al link www.musicwinefestival.it, o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).

Il festival internazionale “Music & Wine” è organizzato dall’Associazione Amici del Quartetto con il contributo del Comune di Grosseto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle Terme Leopoldo II.