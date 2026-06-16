“GRande Estate”: il Cisom allestisce una nursery in Comune durante i concerti

Grosseto. Anche quest’anno “GRande Estate” sarà un’importante occasione per valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato del territorio, protagoniste della manifestazione con la loro presenza e il loro costante impegno al servizio della comunità grossetana.

Saranno presenti: La Racchetta sezione Alta Maremma, Operatori Radio C.B. Grifone OdV, Croce Rossa Italiana Comitato di Grosseto OdV, Venerabile Arciconfraternita di Misericordia Grosseto, Associazione nazionale Polizia di Stato, Associazione nazionale Finanzieri d’Italia – Sede distaccata di Grosseto, Cisom – Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo Grosseto, Humanitas Grosseto Odv e Vigilanza antincendio boschivo – Sezione di Grosseto.

La partecipazione delle associazioni rappresenta un valore aggiunto per la manifestazione e testimonia il forte legame che unisce il mondo del volontariato al capoluogo maremmano. Realtà che, quotidianamente, operano con professionalità, dedizione e spirito di servizio, contribuendo alla sicurezza, all’assistenza e al benessere della collettività. Tra i servizi messi a disposizione durante l’evento, il Cisom (Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) allestirà, all’interno del Comune, nella prima sala sulla destra, una nursery dedicata alle famiglie con bambini piccoli. Lo spazio sarà pensato per offrire accoglienza, comfort e supporto ai genitori durante lo svolgimento delle iniziative.

“‘GRande Estate’ – dichiarano congiuntamente il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore al turismo, Riccardo Megale – non è soltanto un cartellone di eventi, ma anche un momento di condivisione e partecipazione che coinvolge l’intera comunità. La presenza delle associazioni di volontariato rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e di amore per il territorio. A tutti i volontari va il nostro più sincero ringraziamento per la disponibilità, la professionalità e il contributo che offriranno alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare va inoltre al Cisom per l’allestimento della nursery, un servizio che testimonia attenzione e sensibilità verso le esigenze delle famiglie e dei più piccoli”