Sociale, Forza Italia: “Buon lavoro al neo assessore Carla Minacci”

Grosseto. “In qualità di capogruppo di Forza Italia, Ppe, Noi Moderati e Udc in Provincia, desidero rivolgere i più sentiti auguri di buon lavoro a Carla Minacci, recentemente nominata assessore al sociale. Siamo convinti che, grazie alla sua esperienza, attenzione e sensibilità sempre dimostrata, saprà svolgere un ruolo importante e proficuo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Amedeo Gabbrielli.

“Un saluto e un ringraziamento va anche all’ex assessore Maria Chiara Vazzano per l’impegno e l’importante servizio prestato – continua la nota -. Rivolgiamo al nuovo assessore, che stimiamo e apprezziamo, l’auspicio di mettere in campo politiche concrete e mirate a chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità. È fondamentale sostenere le famiglie attraverso misure tangibili, come l’incremento dei contributi per l’affitto, perché l’accesso a una casa dignitosa è un diritto fondamentale; l’aumento degli aiuti economici per il consumo dell’acqua, bene pubblico essenziale; ulteriori sostegni per l’acquisto dei beni di prima necessità”.

“È necessario investire risorse per sostenere le famiglie con bambini e anziani: i primi hanno bisogno di opportunità di studio, sport e gioco, mentre i secondi richiedono supporto nelle cure e percorsi di salute e socializzazione. Crediamo fermamente che una politica sociale efficace debba essere vicina ai cittadini e capace di rafforzare la coesione e la solidarietà all’interno della comunità – termina Gabbrielli -. Confidiamo che l’azione dell’assessore Minacci rappresenti un passo importante per costruire una rete di protezione sociale solida, inclusiva e sostenibile, in grado di rispondere ai bisogni reali delle persone più fragili”.