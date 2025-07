Raccolta rifiuti, Sei Toscana: “Progetto di riorganizzazione è a cura del Comune”

Manciano (Grosseto). In riferimento alle recenti dichiarazioni dell’amministrazione comunale di Manciano sui servizi di igiene urbana, Sei Toscana intende “precisare alcuni elementi, con spirito costruttivo e nella consueta ottica di collaborazione”.

“Come già comunicato agli uffici comunali, abbiamo dato immediata disponibilità a partecipare, assieme ai rappresentanti di Ato Toscana Sud, all’incontro in programma nei prossimi giorni e richiesto dall’amministrazione, ritenendo fondamentale un confronto aperto e concreto per affrontare le criticità segnalate e individuare soluzioni sostenibili, efficaci e condivise – continua la nota di Sei Toscana -. È doveroso sottolineare che, a differenza di quanto avviene nella quasi totalità degli altri Comuni del territorio servito, a Manciano l’elaborazione del progetto di riorganizzazione dei servizi è stata curata direttamente dall’amministrazione comunale. Si tratta di una scelta legittima, ma che richiede, oggi più che mai, un completamento formale e operativo, dal momento che il progetto risulta ancora non ultimato in alcune sue componenti essenziali. In assenza di una pianificazione organica, l’attivazione dei servizi avviene su indicazione puntuale, senza la possibilità di impostare un modello di gestione stabile e strutturato, con inevitabili ripercussioni sull’efficienza complessiva del sistema. Proprio per questo, così come richiesto in via ufficiale agli uffici comunali, auspichiamo che l’amministrazione possa trasmetterci tutta la documentazione progettuale esecutiva attualmente mancante, così da condividere una linea programmatica di interventi ed una pianificazione strutturata dei servizi”.

“Relativamente al tema del lavaggio dei cassonetti, siamo consapevoli delle criticità e stiamo già predisponendo un cronoprogramma di interventi sulle postazioni di Manciano. Tali interventi saranno condivisi con l’amministrazione per garantire la massima trasparenza e tracciabilità – sottolinea Sei Toscana –. Per quanto riguarda i contenitori, sarà oggetto di valutazione specifica nell’incontro con il Comune e Ato Toscana Sud la possibile e progressiva omogeneizzazione con gli standard in uso nei territori limitrofi. In merito alla gestione delle isole ecologiche dedicate al conferimento dei rifiuti da parte di alcune utenze non domestiche, precisiamo che le attuali modalità di accesso libero non sono di competenza del gestore. La definizione di un sistema di accesso controllato, per limitare l’uso improprio e prevenire gli abbandoni, richiede infatti una decisione formale da parte dell’amministrazione, anche alla luce delle indicazioni già fornite in passato da Sei Toscana e della richiesta di riconversione o rimozione delle strutture avanzata dal gestore. È necessario, come più volte richiesto, un indirizzo chiaro da parte dell’amministrazione per risolvere definitivamente la problematica”.

“Ribadiamo dunque la nostra disponibilità a mettere a disposizione la nostra esperienza tecnica e operativa per supportare il Comune nel completamento della fase progettuale e nell’ottimizzazione dei servizi, nell’interesse della comunità e del decoro urbano – termina il comunicato -. Confronto, pianificazione e sinergia operativa, in stretta collaborazione con l’Autorità di ambito, sono gli strumenti indispensabili per costruire insieme un sistema di igiene urbana efficiente, moderno e rispondente alle reali esigenze del territorio”.