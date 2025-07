Furgone in fiamme lungo la strada: il conducente ferma il veicolo e riesce a mettersi in salvo

Manciano (Grosseto). Questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano, con il supporto del personale del distaccamento permanente di Orbetello, sono intervenute sulla Strada Provinciale 159, che collega Manciano a Montemerano, per un incendio sviluppatosi su un furgone in transito.

Il rogo ha avuto origine nella parte anteriore del veicolo per cause in corso di accertamento.

Il conducente, accortosi del fumo, ha arrestato prontamente la marcia accostando ai bordi della carreggiata ed è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Le fiamme, oltre al mezzo, hanno interessato anche la sterpaglia presente a bordo strada. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere e domare rapidamente l’incendio, evitando ulteriori danni.

Fortunatamente, non si registrano feriti.