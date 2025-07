“Cisto rosso. La fitoterapia e le virtù delle piante medicinali”: il libro presentato al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Venerdì 4 luglio, alle 18, al Ccntro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro “Cisto rosso. La fitoterapia e le virtù delle piante medicinali” alla presenza dell’autore, il dottor Paolo Stefanini, e dell’autore delle fotografie, Cesare Moroni, che così presentano il libro: «Tutte le piante sono sacre, tutte le piante infatti sono utili all’umanità: esse producono ossigeno, fondamentale per tutti gli esseri viventi. Le piante assorbono l’anidride carbonica e mai come ora questo “servizio” risulta importante. Fra i milioni di piante presenti sulla Terra abbiamo voluto presentarvi questa: il cisto rosso.

Una pianta umile, ma splendida, morigerata nei consumi, ma esagerata nei doni che porta con sé, soprattutto confrontati con la considerazione che la società umana riserva loro. Magnifica e utile in natura, diventa eccezionale e discreta nei giardini. Il suo “carattere” richiama quello degli antichi eroi mitologici, esprimendosi con forza e vigore, ma anche con delicatezza e sobrietà, dando una possibilità in più alla comunità umana di sopravvivenza e di salute. La natura riesce a trovare sempre il sistema di risultare utile all’uomo: noi proponiamo la coltivazione di questa splendida pianta, ma anche il suo utilizzo, legato anche alle moderne tecniche di fitoterapia per il benessere dell’umanità».

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

