Ruba una bici ad un anziano: scoperto dalla Polizia

Grosseto. Durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, gli agenti della Squadra Volante di Grosseto hanno riconosciuto una bicicletta rubata pochi giorni prima ad un anziano di 90 anni.

Dopo gli accertamenti, la bicicletta è stata recuperata e l’uomo trovato in possesso del mezzo, che era stato anche riverniciato per nasconderne l’aspetto originale, è stato denunciato per il reato di ricettazione.

La storia si è conclusa con un gesto di particolare attenzione e vicinanza al cittadino: gli agenti hanno infatti riconsegnato personalmente la bicicletta all’anziano proprietario, impossibilitato a spostarsi autonomamente.

Un lieto fine che ha permesso all’anziano di rientrare in possesso del proprio mezzo, ringraziando gli agenti per la professionalità e la sensibilità dimostrate.