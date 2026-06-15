I Carabinieri celebrano 212 anni dalla fondazione: manifestazione in paese

Castel del Piano (Grosseto). Ieri, 14 giugno, la sezione Anc di Castel del Piano ha celebrato il 212° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, una ricorrenza sentita in tutto il Paese che richiama non solo le origini storiche del Corpo, ma soprattutto i valori di fedeltà, disciplina e vicinanza ai cittadini che lo contraddistinguono da più di due secoli.
L’Arma nacque ufficialmente il 13 luglio 1814 per volere di Re Vittorio Emanuele I di Savoia, con le Regie Patenti che istituirono il Corpo dei Carabinieri Reali nel Regno di Sardegna. Da allora, i Carabinieri hanno accompagnato la storia d’Italia: presenti prima ancora dell’Unità nazionale, divennero nel 1861 il “Primo Corpo” delle Forze Armate del Regno d’Italia e, dal 2000, una delle quattro Forze Armate a pieno titolo.
Alla manifestazione hanno partecipato: il presidente Brigadiere Domenico Deriu, il vice presidente Appuntato “S” Qualifica Speciale, Cataldo Saragaglia, con i consiglieri di sezione e il segretario Ferruccio Lorenzoni.
Presenti alla manifestazione Cinzia Pieraccini, sindaco del Comune di Castel del Piano, il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Danilo Ghelli, il Comandante della Tenenza di Arcidosso, della Stazione Carabinieri di Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano, il coordinatore provinciale per le Anc S. Tenente Luigi De Caprio, il presidente della sezione Anc di Massa Marittima, il Maresciallo Sergio Spanu, e la sezione Anc di Grosseto.
La messa è stata officiata dal parroco, don Renato Rotellini. La manifestazione si è conclusa con il pranzo all’hotel ristorante Le Macinaie di Castel del Piano.
Durante la messa, è stato benedetto dal parroco il quadro raffigurante la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. dipinto e donato alla sezione Anc di Castel del Piano dal Brigadiere Marco Antonucci.