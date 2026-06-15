Raccolta dei rifiuti: al via l’installazione delle nuove postazioni lungo la strada

Gavorrano (Grosseto). Come anticipato nei giorni scorsi, a partire da oggi è stato definitivamente dismesso il servizio di raccolta domiciliare per gli utenti di Bagno di Gavorrano e di Filare, nell’ambito del più ampio piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti che sta interessando il Comune di Gavorrano.

I cittadini che risiedono in queste aree, dunque, sono passati a un servizio di raccolta stradale, con l’utilizzo di nuovi contenitori, più capienti e dal miglior impatto visivo. Ogni postazione è dotata di cinque contenitori, uno per ogni tipologia di raccolta (vetro, carta e cartone, multimateriale leggero, organico e indifferenziato).

Con riferimento specifico all’area di Bagno di Gavorrano, nella quale il progetto ha previsto 26 postazioni, restano da installare quelle di via Guido Rossa e via Antonio Gramsci, che verranno installate nella giornata di oggi, per diventare immediatamente operative, e quella ubicata in via Enrico Berlinguer, dove, invece, sono necessari alcuni lavori preparatori, che saranno eseguiti nella giornata di giovedì e, a seguito dei quali, avverrà la posa e l’attivazione dei contenitori.

Sei Toscana ricorda che, per maggiori informazioni, sono sempre a disposizione il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il numero verde 800.127.484.