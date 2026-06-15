Centro anziani, al via i lavori per il rifacimento del tetto: investiti 221mila euro

Grosseto. Sono ufficialmente iniziati i lavori di recupero e rifacimento della copertura del centro anziani “Roberto Ciabatti” di via dei Barberi a Grosseto, struttura situata in una zona centrale della città.

I lavori

L’intervento, del valore complessivo di circa 221mila euro, prevede la sistemazione delle parti dell’edificio interessate da criticità strutturali e il rifacimento della copertura, a seguito del crollo di una porzione di tetto, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e piena funzionalità degli spazi.

I lavori rappresentano un passaggio importante nel percorso di riqualificazione della struttura, con la finalità di restituire alla cittadinanza un centro completamente operativo e adeguato allo svolgimento delle attività dedicate alla socialità e all’aggregazione degli anziani.

Il progetto si inserisce nell’impegno più ampio di valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico cittadino, con particolare attenzione agli spazi di comunità.

“L’avvio dei lavori di recupero del centro anziani ‘Roberto Ciabatti’ di via dei Barberi – hanno sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi – rappresenta un intervento importante e atteso per la città. Si tratta di un progetto che punta al rifacimento della copertura e alla sistemazione delle parti dell’edificio che necessitano di interventi strutturali, con l’obiettivo di restituire piena sicurezza e funzionalità alla struttura. È un passo significativo per riportare questo spazio al centro della vita del quartiere, garantendo un luogo adeguato e accogliente per le attività sociali e di aggregazione dedicate alla comunità”.