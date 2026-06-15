Trasporto scolastico: il Comune ha pubblicato il bando per l’iscrizione al servizio

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stato pubblicato il bando per richiedere l’iscirzione dei figli al servizio di trasporto scolastico e il bando per richiedere l’esenzione dal pagamento della retta prevista per tale servizio.

«Importante servizio di supporto al diritto allo studio, quello del trasporto scolastico – sottolinea la visindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, che, tra le altre, detiene la delega alla pubblica istruzione –, soprattutto per i ragazzi che vivono nelle aree meno centrali del territorio. Un servizio che, come amministrazione comunale, cerchiamo di garantire in modo ampio e prevedendo delle agevolazioni importanti a sostegno delle famiglie meno abbienti. Il materiale per presentare le domande di iscrizione al servizio e di supporto al pagamento delle rette sono disponibili anche sul sito internet istituzionale del Comune in modo da permettere anche un ampio accesso alla modulistica, anche per quanti non possono materialmente ritirarla nella sede municipale».

Il bando

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio ed è attuato nell’ambito delle competenze dell’amministrazione comunale ed è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) sia statali che private presenti sul territorio comunale, previa presentazione di domanda di iscrizione che deve essere rinnovata ciascun anno scolastico.

Descrizione

L’iscrizione deve essere effettuata prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, previa pubblicazione di apposito bando a cura dell’Ufficio Pubblica Istruzione, e compilando l’apposito modulo. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili, fino alla data di scadenza, sul sito del Comune di Orbetello. Il servizio viene disciplinato dal Regolamento del servizio di trasporto scolastico, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Le domande di iscrizione pervenute oltre al termine di presentazione della domanda annuale potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l’accoglimento delle domande pervenute in ritardo non comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

Come fare

Modalità di presentazione delle istanze.

La domanda cartacea deve essere redatta su apposito modulo da ritirare all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00, o scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Una volta compilata e sottoscritta, la domanda dovrà essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo oppure inviata da un indirizzo Pec alla Pec del Comune di Orbetello, all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it, entro e non oltre il prossimo 14 agosto.

Non saranno prese in considerazioni le domande che dovessero pervenire ad altri indirizzi di posta elettronica.

Domanda digitale: è possibile presentare domanda di iscrizione direttamente dal sito del Comune di Orbetello, tramite identità digitale, cliccando sul bottone azzurro “Richiedi online” della pagina dedicata al bando sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Pagamento

Il pagamento della quota mensile deve essere effettuato entro le scadenze trimestrali riportate più sotto e dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità,specificando nella causale nome e cognome dell’alunno, la scuola che frequenta e il mese riferito al pagamento.

Tempi e scadenze

Le rette di contribuzione devono essere pagate entro le seguenti date di scadenza:

1° trimestre entro il 30 settembre 2026;

2° trimestre entro il 10 dicembre 2026;

3° trimestre entro il 10 marzo 2027;

mese di giugno entro il 10 dello stesso mese (solo per chi frequenta la scuola dell’infanzia)

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una penale corrispondente al 10% dell’importo dovuto, applicata dall’undicesimo giorno successivo alla scadenza (tolleranza di 10 giorni).

Nessun rimborso è dovuto nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell’utenza prima della fine dell’anno scolastico.

Per il bando completo e relative informazioni utili è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello.