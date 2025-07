Raccolta dei rifiuti, il Comune: “Servizio inadeguato nei centri storici del territorio”

Manciano (Grosseto). “La gestione della raccolta rifiuti da parte di Sei Toscana, nel territorio del Comune di Manciano, e in particolare nei centri storici di Manciano e Montemerano, ha raggiunto livelli di inadeguatezza non più tollerabili. L’amministrazione comunale, nonostante non abbia la gestione diretta del servizio, ha costantemente segnalato criticità e chiesto interventi che, ad oggi, risultano in larga parte disattesi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comune di Manciano.

“Senza alcuna comunicazione preventiva – spiegano il sindaco Mirco Morini e l’assessore all’ambiente Daniela Vignali –, il gestore ha modificato la frequenza degli svuotamenti, uniformando le modalità tra utenze domestiche e non domestiche. In teoria una semplificazione, in pratica un aggravio: sono stati aumentati i bidoni, ma la gestione si è rivelata inefficace e caotica, soprattutto nei centri storici, dove la situazione è ormai al limite

A ciò si aggiunge un inspiegabile cambio di orario nel servizio di raccolta, spostato dalla mattina all’ora di pranzo, senza alcun preavviso e in totale assenza di concertazione con l’amministrazione. Un cambiamento che ha compromesso l’efficacia del servizio e contribuito al peggioramento generale delle condizioni igienico-sanitarie nei punti di raccolta.

Le mancanze da parte di Sei Toscana non si fermano qui. I lavaggi dei contenitori non vengono effettuati, nonostante la natura stessa delle campane (apertura manuale) e le ripetute richieste fatte coinvolgendo anche Ato Toscana Sud. Le isole ecologiche, per le quali è prevista una riconversione per le sole utenze non domestiche, rimangono ancora accessibili in ogni momento, facilitando purtroppo abbandoni di rifiuti da parte di soggetti esterni, rispetto ai quali sono in corso accertamenti da parte della Polizia municipale. Infatti, i contenitori posizionati all’interno dell’isola ecologica di Montemerano servono a supportare anche alcune attività del centro storico che altrimenti non avrebbero avuto uno spazio privato per il posizionamento delle postazioni”.

“Vista la situazione di degrado continua – spiega l’assessore all’ambiente Daniela Vignali –, l’amministrazione darà indirizzo affinché siano predisposti quanto prima tutti gli atti necessari per scongiurare comportamenti incivili che vanificano lo sforzo di tanti cittadini che correttamente eseguono la raccolta differenziata.

A fronte di tali inadempienze, l’Amministrazione comunale ha chiesto un confronto urgente con Sei Toscana e Ato Toscana Sud, per chiedere conto del servizio e pretendere risposte puntuali. Sono stati richiesti interventi immediati: lavaggi regolari, ripristino della raccolta nelle prime ore del mattino, aumento della frequenza degli svuotamenti nei centri storici e risposte concrete rispetto ai disservizi continui segnalati dai cittadini.

Nel frattempo, il Comune ha attivato un controllo capillare sul servizio, grazie al lavoro degli uffici e dell’ispettore ambientale. Ogni mancata raccolta, ogni passaggio saltato, ogni disservizio è tracciato e contestato”.

“Come Comune – concludono Morini e Vignali – ci sentiamo fortemente lesi da questa gestione inadeguata e ci schieriamo con decisione dalla parte dei cittadini e delle attività produttive, che ogni giorno subiscono le conseguenze di un servizio scadente. Questi continui disservizi confermano una verità evidente: che il servizio presenta lacune significative, e i Comuni ‘più piccoli’ come il nostro continuano a pagare il prezzo dell’inefficienza a vantaggio dei centri più grandi. Una situazione inaccettabile, che denunceremo con forza in ogni sede”.