Rimossa quasi una tonnellata di rifiuti: “Pulispiagge e Pulifondali” è stato un successo

Follonica (Grosseto). Un segnale forte e tangibile a favore dell’ambiente.

Si è conclusa con un bilancio di eccezionale portata la tradizionale iniziativa “Pulispiagge e Pulifondali”, la giornata dedicata alla bonifica del litorale e del mare organizzata nel golfo di Follonica. L’impegno congiunto ha permesso di recuperare e smaltire quasi una tonnellata di rifiuti, tra cui spiccano plastiche, scarti e pesanti e insidiose vecchie nasse abbandonate sui fondali.

La dirigenza della Lega navale italiana – Sezione di Follonica esprime “la più profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questa imponente operazione, frutto di una fondamentale sinergia tra volontari, enti e istituzioni”.

“Per le operazioni a terra, un ringraziamento speciale e doveroso va ai ragazzi delle scuole del nostro territorio, che hanno setacciato l’arenile con entusiasmo e dedizione, affiancati dall’instancabile gruppo di volontari ‘Vogliamo una città più pulita’. Il loro supporto logistico nella raccolta e nello smistamento dei materiali è stato il vero motore della pulizia delle spiagge – si legge in una nota della Lega navale di Follonica -. Sul fronte mare, il successo dell’operazione si deve ai subacquei volontari, sia appartenenti al Gruppo Sub della Lni sia esterni all’associazione. Grazie alle loro faticose immersioni, è stato possibile liberare i fondali da materiali ingombranti e letali per la flora e la fauna marina (sfiorando i 1.000 chili di peso complessivo), compiendo un lavoro di inestimabile valore ecologico. La piena e sicura riuscita della manifestazione è stata infine garantita dall’importante contributo della Fipsas, che ha fornito un supporto organizzativo essenziale, e dalla vicinanza dell’amministrazione comunale di Follonica, che ha patrocinato e sostenuto con convinzione l’evento, dimostrando ancora una volta la grande sensibilità della città verso la tutela e la salvaguardia del proprio ecosistema costiero”.