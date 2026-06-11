“Recondite Armonie”: ecco i vincitori del concorso pianistico internazionale

Grosseto. L’associazione culturale “Recondite Armonie”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto e dei Teatri di Grosseto e con la direzione artistica dei maestri Diego Benocci e Gala Chistiakova, ha organizzato la settima edizione del concorso pianistico internazionale “Recondite Armonie” al Teatro degli Industri, rivolto ai giovani pianisti under 30 di tutto il mondo.

Oltre 5.000 euro in montepremi per i vincitori assoluti di categoria offerti da Recondite Armonie, Tiemme Toscana mobilità, Clan della Musica, Unitre Grosseto, Pro Loco Grosseto, cooperativa Uscita di Sicurezza, sezione Pasfa di Grosseto, ristorante pizzeria Yellow e concerti premio in collaborazione con prestigiosi festival, come “Palermo Classica” e “Young Classic Dialog” di Berlino.

Alla giuria, composta da professori di fama internazionale, provenienti da Argentina, Italia, Germania, Russia, il compito di giudicare le esecuzioni dei giovani solisti nel corso delle audizioni aperte al pubblico. Hanno preso parte alla manifestazione oltre 40 musicisti provenienti da Italia, Svizzera, Germania, Vietnam, Giappone, Francia, Israele, Cina, Corea del Sud, Bielorussia, Bulgaria, Romania, Singapore, Russia, in rappresentanza di alcune delle più prestigiose Accademie e Conservatori internazionali.

I vincitori

Ecco tutti i vincitori dell’ edizione 2026 tra tutte le categorie.

Sezione 1 – Pianoforte solo

Categoria “A”

Primo premio assoluto – Alberto Cartuccia Cingolani (Italia)

Categoria “B”

Primo premio assoluto – Elizaveta Boku (Russia)

Categoria “C”

Primo premio assoluto – Giovanni Maria Pallara (Svizzera) e Julius Dehnen (Germania)

Categoria “D”

Primo premio assoluto – Alessio Falciani (Italia)

Sezione Piano Master

Primo premio e premio speciale “Palermo Classica” – Sabina Suciu (Romania)

Secondo premio – Gahyeon Joo (Corea del Sud)

Terzo premio ex-aequo – Giovanni Mascia e Claudia Vento (Italia)

Membri di giuria del concorso pianistico internazionale “Recondite Armonie”: Daniel Rivera (Argentina/Italia), presidente; prof.ssa Tatiana Bezmenova (Russia); prof.ssa Irina Chistiakova (Germania/Russia); prof.ssa Sabrina Dente (Italia); prof.ssa Sandra Landini (Italia); maestro Carlo Palese (Italia); maestro Luca Schieppati (Italia).