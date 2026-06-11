“Vola solo chi osa farlo”: lo spettacolo in scena al Museo di storia naturale della Maremma

Grosseto. Continua la rassegna teatrale “Il sipario della natura”, il festival promosso dal Museo di storia naturale della Maremma che accompagna bambini, famiglie e adulti in un percorso tra natura, emozioni e immaginazione attraverso il linguaggio del teatro.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 13 giugno alle 18.00 con lo spettacolo “Vola solo chi osa farlo”, scritto e interpretato da Giacomo Moscato, con i disegni realizzati dal vivo da Dominga Tammone.

L’ingresso gratuito per tutti i bambini e ragazzi sotto i 15 anni, mentre il costo per gli adulti è di 10 euro. È consigliata la prenotazione contattando la segreteria del Museo di storia naturale della Maremma all’indirizzo segreteria@museonaturalemaremma.it oppure al numero 0564.488571.

Lo spettacolo

Ispirato ad alcune delle opere più amate di Luis Sepúlveda, tra cui “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” e “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”, lo spettacolo affronta temi universali come l’amicizia, la gentilezza, il rispetto e la capacità di guardare il mondo con curiosità e sensibilità, attraverso il racconto e la forza evocativa delle immagini.

Un viaggio poetico e coinvolgente che parla ai più piccoli ma che offre importanti spunti di riflessione anche agli adulti, invitando il pubblico a riscoprire valori e sentimenti che oggi appaiono più attuali che mai.