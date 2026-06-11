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“Vola solo chi osa farlo”: lo spettacolo in scena al Museo di storia naturale della Maremma

Sabato 13 giugno alle ore 18.00 un nuovo appuntamento della rassegna teatrale "Il sipario della natura"

di Redazione
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Grosseto. Continua la rassegna teatrale “Il sipario della natura”, il festival promosso dal Museo di storia naturale della Maremma che accompagna bambini, famiglie e adulti in un percorso tra natura, emozioni e immaginazione attraverso il linguaggio del teatro.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 13 giugno alle 18.00 con lo spettacolo “Vola solo chi osa farlo”, scritto e interpretato da Giacomo Moscato, con i disegni realizzati dal vivo da Dominga Tammone.

L’ingresso gratuito per tutti i bambini e ragazzi sotto i 15 anni, mentre il costo per gli adulti è di 10 euro. È consigliata la prenotazione contattando la segreteria del Museo di storia naturale della Maremma all’indirizzo segreteria@museonaturalemaremma.it oppure al numero 0564.488571.

Lo spettacolo

Ispirato ad alcune delle opere più amate di Luis Sepúlveda, tra cui “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” e “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”, lo spettacolo affronta temi universali come l’amicizia, la gentilezza, il rispetto e la capacità di guardare il mondo con curiosità e sensibilità, attraverso il racconto e la forza evocativa delle immagini.

Un viaggio poetico e coinvolgente che parla ai più piccoli ma che offre importanti spunti di riflessione anche agli adulti, invitando il pubblico a riscoprire valori e sentimenti che oggi appaiono più attuali che mai.

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