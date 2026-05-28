“Tiramisù”: ecco il progetto sperimentale che prevede la realizzazione di una cantina sottomarina

Scarlino (Grosseto). Portare il vino in una nuova dimensione, trasformando il mare in uno spazio di innovazione, ricerca e valorizzazione territoriale. È questo l’obiettivo della manifestazione di interesse promossa nell’ambito del progetto “Tiramisù – Sviluppo tecnologico di un processo innovativo di affinamento del vino sotto il mare”, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

L’avviso pubblico, pubblicato dal Comune di Scarlino, capofila del progetto, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese della filiera vitivinicola e agroalimentare interessate a partecipare gratuitamente a un percorso sperimentale di affinamento del vino in ambiente marino attraverso la realizzazione di una cantina sottomarina nel golfo di Follonica.

Attraverso la manifestazione di interesse saranno selezionate complessivamente 15 imprese, tre per ciascun territorio coinvolto nel progetto: Toscana costiera, Liguria, Sardegna, Corsica e Région Sud – Dipartimento del Var.

Le aziende selezionate potranno sperimentare un innovativo processo di affinamento subacqueo in condizioni naturali particolari e controllate, con il supporto di attività di monitoraggio scientifico, analisi chimico-fisiche e sensoriali e confronto tra campioni immersi e campioni conservati in cantina. Le attività di ricerca saranno coordinate dall’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, che ha elaborato le linee guida operative della sperimentazione.

Il progetto

Il progetto “Tiramisù” unisce ricerca, sostenibilità, innovazione, turismo esperienziale e promozione dei territori mediterranei. Le imprese selezionate parteciperanno infatti a un percorso di confronto e progettazione condivisa con attività formative, living lab territoriali, visite studio, masterclass e momenti di approfondimento con esperti del settore. L’obiettivo è costruire una nuova strategia di marketing transfrontaliero legata al prodotto sperimentale e sviluppare nuove opportunità di attrattività turistica collegate al vino e al mare.

Le imprese coinvolte potranno inoltre partecipare ai principali eventi internazionali del settore previsti dal progetto, tra cui Vinitaly a Verona, Vinexpo a Bordeaux e Ttg a Rimini.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 24.00 di mercoledì primo luglio 2026.

La documentazione dovrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo bandotiramisu@comune.scarlino.gr.it indicando nell’oggetto “Manifestazioni di interesse – Progetto Tramisù”.

La documentazione completa è disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente – Manifestazioni di interesse – Progetto Tiramisù” del sito del Comune di Scarlino e sul sito ufficiale del progetto.

Per informazioni: segreteriaprogetti@itinera.info, pagina Facebook del progetto https://www.facebook.com/interreg.tiramisu.