“Calciomercato”: il Comune riapre i termini per le offerte di sponsorizzazione dell’evento

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica, al fine di favorire la massima partecipazione possibile degli operatori economici, comunica di aver riaperto i termini per la presentazione delle offerte di sponsorizzazione relative alla realizzazione dell’evento “Calciomercato – L’originale” di Sky, che si terrà a Follonica dal 15 al 19 giugno.

La nuova scadenza è fissata al 7 giugno 2026.

Possono presentare proposte le persone fisiche, giuridiche e associazioni, enti del terzo settore, operatori economici. La domanda può essere presentata via pec, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, entro il termine suindicato.

Per conoscere i dettagli, i requisiti per partecipare, le modalità di presentazione dell’offerta, è possibile consultare e scaricare l’avviso e il modulo di domanda nell’albo pretorio online sul sito del Comune, all’indirizzo https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29624

Per informazioni: tel 0566.59380, e-mail cbini@comune.follonica.gr.it