La “Leopoldina by night” arriva in paese: le modifiche al traffico e i divieti

Scarlino (Grosseto). In occasione di “Leopoldina by night”, evento inserito nel programma della ciclostorica “La Leopoldina”, in programma nei territori di Scarlino, Follonica e nei comuni limitrofi, il Comune di Scarlino ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione nel centro storico per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Scarlino con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prevede stand enogastronomici, musica dal vivo e una ciclopasseggiata, con la partecipazione di numerosi cicloturisti e visitatori.

Le modifiche al traffico

Per questo motivo, sabato 30 maggio, dalle 15, sarà chiusa al transito veicolare via Roma, dall’inizio della Ztl, fino alle 4 di domenica 31 maggio e comunque fino al completo smontaggio delle strutture.

Sempre sabato 30 maggio, dalle 17, sarà inoltre istituito il divieto di sosta nella piazzetta dietro la chiesa di San Martino, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione e delle biciclette dei cicloturisti partecipanti all’evento.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta e a collaborare per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti.