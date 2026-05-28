Home Colline MetallifereLa “Leopoldina by night” arriva in paese: le modifiche al traffico e i divieti
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

La “Leopoldina by night” arriva in paese: le modifiche al traffico e i divieti

Sabato 30 maggio chiusure al traffico e divieti di sosta nel borgo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Scarlino (Grosseto). In occasione di “Leopoldina by night”, evento inserito nel programma della ciclostorica “La Leopoldina”, in programma nei territori di Scarlino, Follonica e nei comuni limitrofi, il Comune di Scarlino ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione nel centro storico per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Scarlino con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prevede stand enogastronomici, musica dal vivo e una ciclopasseggiata, con la partecipazione di numerosi cicloturisti e visitatori.

Le modifiche al traffico

Per questo motivo, sabato 30 maggio, dalle 15, sarà chiusa al transito veicolare via Roma, dall’inizio della Ztl, fino alle 4 di domenica 31 maggio e comunque fino al completo smontaggio delle strutture.

Sempre sabato 30 maggio, dalle 17, sarà inoltre istituito il divieto di sosta nella piazzetta dietro la chiesa di San Martino, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione e delle biciclette dei cicloturisti partecipanti all’evento.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta e a collaborare per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Viabilità, Provincia programma lavori di manutenzione straordinaria: investiti...

Turismo, Scarlino nel Cuore: “Stagione al via tra...

Censimento della popolazione: il Comune cerca rilevatori esterni

Contributo affitto, pubblicato il bando: come presentare la...

Parco nazionale dell’Arcipelago toscano: Matteo Arcenni nominato presidente

“Dance for a while”: l’anteprima nazionale inaugura “Danza...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: