Via Donatori del sangue: scattano i lavori di rifacimento dell’asfalto

Orbetello (Grosseto). «Giovedì 4 giugno al via i lavori di riasfaltatura in via Donatori del sangue. La strada sarà interamente riqualificata dall’ingresso all’altezza di Orbetello Scalo, fino alle porte»: a farlo sapere è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo la riunione operativa che si è tenuta questa mattina in Comune.

«E’ prevista per il prossimo 4 giugno – dettaglia il sindaco – la partenza dei lavori in via Donatori del sangue, di competenza della Provincia e per cui lo stesso Ente ha stanziato 900mila euro. La riunione operativa si è tenuta questa mattina (giovedì 28 maggio, ndr) in municipio con gli uffici tecnici della Provincia e del Comune e con la ditta incaricata dei lavori,alla mia presenza e con la partecipazione del consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi, e del Comandante della Polizia Municipale, Carlo Poggioli. L’intervento avrà una durata di 8/10 giorni e i lavori saranno effettuati durante i giorni feriali. Certo un lavoro così importante comporterà qualche piccolo disagio, ma vale il risultato finale che prevede la completa riqualificazione della principale arteria in ingresso e in uscita da Orbetello»

«Cercheremo – sottolinea Berardi – di limitare al minimo i disagi: i lavori, infatti, sono previsti soltanto durante i giorni feriali e saranno effettuati la mattina presto fino alla prossimità del centro abitato, quando poi saranno effettuati dal pomeriggio fino alle 22. Il senso di marcia sarà unico alternato, non con semafori, ma con uomini presenti. Da parte mia ringrazio la Provincia, tutti i tecnici e il Comandante della nostra Polizia Municipale, chiamato, insieme a tutti i nostri agenti, a vigilare che le operazione si svolgano con ordine e in condizioni di sicurezza per veicoli e persone».

«Questo è un intervento molto importante – dice in conclusione Casamenti – che la cittadinanza chiedeva da tempo, per questo ringrazio la Provincia, i tecnici per la loro professionalità e il presidente Limatola per l’investimento».