“Calciomercato – L’originale”: la trasmissione di Sky Sport arriva in città

Follonica (Grosseto). “Calciomercato – L’originale” di Sky Sport arriva a Follonica. E Follonica sarà protagonista su Sky Sport.

E’ la grande novità dell’estate follonichese, che in questo 2026 inizierà in grande stile. L’obiettivo è dare massima visibilità alla città e al contempo offrire una serie di eventi che piacciono agli appassionati di sport – cittadini e turisti – e valorizzare il territorio e le sue peculiarità, artistiche, economiche, culturali e sportive.

Sarà infatti ospitata in città la diretta della trasmissione, dal lunedì al venerdì, nella settimana dal 15 al 21 giugno, ma ci saranno anche altre formule che daranno visibilità a Follonica, come gli spot, clip e i collegamenti. Quali saranno i nomi presenti in città? Ancora è presto per fare anticipazioni, ma si tratta di calciatori, ex calciatori, telecronisti, giornalisti sportivi, che rimarranno in città per una settimana. E qui abbiamo già i padroni di casa per quanto riguarda “Calciomercato – L’originale”, cioè Fayna e Alessandro Bonan.

Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani esprime la sua soddisfazione: “Ospitare una trasmissione del calibro di ‘Calciomercato – L’originale’ è un colpo straordinario per l’avvio della nostra stagione estiva. Questa stagione 2026 si apre sotto i migliori auspici: l’obiettivo dell’amministrazione è dare la massima visibilità a Follonica, portando il nostro splendido golfo nelle case di milioni di italiani. Non sarà solo un grande evento per gli appassionati di sport, ma una vetrina promozionale senza precedenti per le nostre attività economiche, per la nostra cultura e per l’accoglienza che ci contraddistingue. Siamo pronti a dare il benvenuto ai campioni e ai giornalisti di Sky e a mostrare l’orgoglio della nostra città”.

L’assessore allo sport e al turismo Azzurra Droghini ribadisce l’importanza del connubio tra le due materie: “Questo evento – conferma – rappresenta la perfetta sintesi della nostra visione strategica: il connubio tra sport e turismo è oggi uno dei volani più potenti per la promozione e la valorizzazione del territorio. Portare Sky Sport a Follonica significa legare l’immagine della nostra città a valori positivi, dinamici e di grande richiamo. Grazie a questa settimana di dirette, clip e approfondimenti, avremo l’opportunità unica di raccontare le nostre peculiarità artistiche, ambientali e sportive a un pubblico vastissimo. Il turismo sportivo e i grandi eventi mediatici sono la chiave per destagionalizzare e qualificare la nostra offerta turistica e Follonica dimostra ancora una volta di essere una meta di primo livello.”