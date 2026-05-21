Grosseto-Siena: completato il varo di un nuovo viadotto – VIDEO

Grosseto. Anas ha completato il varo del nuovo viadotto sul fosso Ornate, nell’ambito del lotto 9 dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), eseguiti dal Consorzio stabile Medil.

Il viadotto

L’opera è lunga 185 metri ed è costituita da tre campate. L’impalcato della campata centrale, lunga 85 metri, ha un peso complessivo di 265 tonnellate, mentre le altre due campate hanno una lunghezza di 50 metri con impalcati da 229 tonnellate. Ciascun impalcato, costituito da 2 travi in acciaio di altezza variabile tra 2,5 e 3,7 metri, è stato assemblato a terra, sollevato con gru di grande portata e posizionato su pile di 3 metri di diametro.

Il completamento del varo consente di proseguire con i lavori di completamento dell’opera: realizzazione della soletta in calcestruzzo, posa in opera delle barriere laterali e realizzazione della pavimentazione e della segnaletica.

Il lotto 9, per un investimento complessivo di 195 milioni di euro, riguarda un tratto di circa 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. L’intervento consiste nell’adeguamento a quattro corsie della SS 223 “di Paganico” mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente.

I lavori comprendono la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 5 nuovi viadotti di cui 3 sul fiume Merse e 2 sul fosso Ornate e altre opere minori: 3 sovrappassi, 3 sottopassi, 9 opere di scavalco dei corsi d’acqua.

Una volta completata la nuova carreggiata saranno eseguiti i lavori di adeguamento della carreggiata esistente.

L’ultimazione è prevista nel 2027.