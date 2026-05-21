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Dal Pronto soccorso alla Chirurgia vascolare: al Misericordia team che parlano al femminile

Il ringraziamento al personale sanitario di una donna operata per aneurisma dell'aorta

di Redazione
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Grosseto. Dal Pronto soccorso alla Chirurgia vascolare, un percorso assistenziale garantito da personale sanitario interamente femminile. Coincidenze? Non proprio, sono infatti sempre di più i momenti in cui la presenza di donne mediche e infermiere è predominante all’ospedale Misericordia di Grosseto e anche la Chirurgia vascolare può contare su un’équipe interamente femminile, impegnata in tutti gli ambiti della disciplina.

«La parità di genere e la cultura dell’equità nel rapporto uomo-donna all’interno della nostra struttura e in generale in Azienda – dichiara il direttore della Chirurgia vascolare, Federico Filippi rappresentano elementi essenziali per il raggiungimento dei risultati, insieme all’abnegazione e alla professionalità».

La riflessione nasce dalla lettera di ringraziamento di una paziente che, dopo l’accesso al Pronto soccorso, è stata presa in carico dalla Chirurgia vascolare e operata d’urgenza da un’équipe composta esclusivamente da professioniste. Nel testo, tutti i nomi citati, dal Pronto soccorso al reparto, appartengono a professioniste sanitarie.

«Quello che emerge da questa esperienza è il valore di un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sulla crescita professionale – dichiarano le professioniste coinvolte -. Oggi all’ospedale Misericordia sono sempre più numerosi i reparti e i servizi in cui la presenza femminile rappresenta una componente centrale dell’organizzazione sanitaria, non solo dal punto di vista numerico, ma anche per competenze, responsabilità e capacità di fare squadra. Il ringraziamento ricevuto dalla paziente è quindi anche il riconoscimento di un modello di lavoro in cui professionalità, attenzione alla persona e valorizzazione delle competenze femminili procedono insieme».

Nella foto: le dottoresse Irene Baldi, Giulia Casilli e Claudia Pranzano

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