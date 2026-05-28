“Dance for a while”: l’anteprima nazionale inaugura “Danza tra storie e paesaggi della Maremma”

Grosseto. Con l’anteprima nazionale di “Dance for a while”, la nuova produzione della coreografa italo-francese Francesca Selva, prende il via sabato 30 maggio alle 18.00, agli ex Bagnetti di Gavorrano, “Danza tra storie e paesaggi della Maremma – Trilogia del tempo sospeso“, il progetto di Con.Cor.D.A./Compagnia Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, realizzato in collaborazione con la cooperativa Le Orme e con il sostengo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Un percorso performativo che da maggio a settembre intreccia danza contemporanea, memoria storica e paesaggio nei luoghi simbolo della Maremma mineraria: miniere, architetture industriali e spazi della memoria diventano scenari vivi, attraversati dal linguaggio del corpo e dalla forza evocativa della danza.

Lo spettacolo

“Dance for a while” è liberamente ispirata al brano di Henry Purcell tratto da “Oedipus”. Un lavoro che riflette sul potere della musica e della danza di sospendere il dolore e creare, anche solo per un istante, uno spazio di sollievo e ascolto condiviso. Gli ex Bagnetti di Gavorrano – edificio che un tempo ospitava gli spogliatoi dei minatori, l’infermeria e gli uffici Montecatini – diventano così luogo poetico e performativo, in cui la memoria del lavoro incontra il linguaggio contemporaneo del corpo.

«Con “Dance for a while” abbiamo voluto partire da un gesto semplice ma essenziale: il bisogno umano di trovare sollievo, anche temporaneo, dalla fatica e dal dolore – spiega Marcello Valassina –. Gli ex Bagnetti custodiscono le tracce di corpi segnati dal lavoro minerario, di vite quotidiane e di relazioni profonde. In questo spazio la danza non arriva per occupare il luogo, ma per ascoltarlo e restituirne la memoria attraverso il movimento».

I prossimi appuntamenti

Questo primo appuntamento è l’inizio di un percorso che proseguirà il 21 giugno a Magliano in Toscana con “È stato così”, uno spettacolo liberamente ispirato al racconto di Natalia Ginzburg, dove il tema del tempo sospeso si farà ancora più intimo e interiore, trasformando il corpo in luogo di memoria, perdita e riconciliazione».

La rassegna continuerà il 5 luglio a San Bruzio con “Secondo Matteo”, primo quadro della “Trilogia del tempo sospeso” ispirato alla “Passione secondo Matteo” di Johann Sebastian Bach.

Tutti gli appuntamenti prevedono visita guidata e performance, con brindisi finale a cura delle Pro Loco del territorio. Gli eventi sono gratuiti su prenotazione.

Informazioni e contatti: marcellovalassina@gmail.com – tel. 347.4007461