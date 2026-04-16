“Voci a Pitigliano”: ultimo settimana di incontri e riflessioni sul turismo

Pitigliano (Grosseto). Il turismo può essere una risorsa ma anche una sfida. Come far crescere la Toscana diffusa senza snaturare i territori? Quali strumenti per tradurre le idee in scelte concrete?

Si confronteranno su questi argomenti, nell’ultimo fine settimana di “Voci a Pitigliano”, studiosi, amministratori, esperti e protagonisti del dibattito nazionale, per condividere esperienze e prospettive.

Il progetto è promosso dal Comune di Pitigliano e patrocinato dalla Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Anci Toscana e Unioncamere.

Il programma

Si comincia sabato 18 aprile, alle 21.30, al teatro Salvini, con la conferenza spettacolo “L’essenza toscana nella letteratura e a teatro” di Alessandro Calonaci, attore, regista e autore attivo in teatro e in televisione, vincitore del premio Maschera d’argento 2002 e insignito per due volte consecutive del prestigioso premio Città di Firenze. Ingresso gratuito.

“Voci a Pitigliano” prosegue domenica 19 aprile, alle 9.15, nella sala Ildebrando, in piazza Fortezza Orsini, con il laboratorio collettivo di ascolto sulla parola “direzionalità”. Interverranno con il ruolo di “fomentatori locali” Angelo Biondi, studioso di storia, arte e tradizioni della Maremma e presidente di Sipbc (Società italiana per la protezione dei beni culturali); Debora Rossi, direttrice del Museo civico archeologico della civiltà etrusca e presidente sezione regionale Toscana di Sipbc. Parleranno della “Fondazione Sipbc e i suoi trent’anni”.

La riflessione proseguirà con il contributo di Filippo Tantillo, ricercatore territorialista, esperto di politiche del lavoro e dello sviluppo, che terrà l’intervento dal titolo “Il turismo salverà le aree interne?”; Sarah Gainsforth, scrittrice e ricercatrice indipendente, avvierà una riflessione sul Perché serve una decrescita turistica”.

Marisa Fantin architetto e urbanista, prenderà la parola sul tema “Progettare la città che cambia”; Sandra Becucci, antropologa, parlerà di “Ecomusei e mappe di comunità: strumenti partecipativi per la conoscenza dei luoghi.” Alle 14.30 riprenderanno gli interventi con la partecipazione di Michele Angiolini, delegato alle politiche per il turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Leonardo Marras, assessore della Regione Toscana ad economia, turismo e agricoltura; Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano.