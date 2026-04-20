Una giornata di informazione, pulizia della spiaggia e sostenibilità: il paese protagonista del progetto GRRinPort2

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nell’ambito del progetto GRRinPort2, iniziativa di cooperazione transfrontaliera del programma Interreg Marittimo Italia-Francia dedicata alla gestione dei rifiuti marini e portuali, il Comune di Castiglione della Pescaia organizza una giornata di clean-up della spiaggia aperta a cittadini, associazioni e volontari, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella sensibilizzazione ambientale e salvaguardia del territorio.

Il progetto

Il progetto verrà presentato giovedì 23 aprile, alle 10, presso il Bagno Bruna, con un incontro sul tema dell’inquinamento da plastica e la gestione dei rifiuti spiaggiati. Seguirà poi la pulizia della spiaggia, alla quale parteciperanno anche le alunne e gli alunni delle scuole del territorio, un momento di partecipazione condivisa per contribuire tutti insieme alla tutela del litorale. I rifiuti raccolti in questa giornata saranno anche mappati e diventeranno dati utili per la ricerca scientifica e lo sviluppo di soluzioni innovative.

«Non smetterò mai di ripeterlo – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi –: prendersi cura dell’ambiente in cui si vive, si lavora o si va in vacanza è segno di grande civiltà e di rispetto di se stessi e degli altri, passando attraverso la gestione integrata e sostenibile delle acque, dei rifiuti spiaggiati e dei sedimenti marini contaminati, ricercando soluzioni innovative, sperimentazioni in campo e una forte collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia. Essere scelti come sito pilota, essendo un’area dove la pressione antropica rende più urgente l’adozione di strategie comuni per la tutela ambientale, è molto importante perché possiamo riuscire a definire piani d’azione replicabili, basati su evidenze scientifiche e valutazioni di sostenibilità economica oltre che ambientale».

Una giornata che sarà anche occasione di confronto tra istituzioni, enti e stakeholder del territorio, chiamati a condividere esperienze, competenze e visioni. Si parlerà di collaborazione tra pubblico e privato per la gestione dell’ecosistema marino, di legalità in ambito marittimo, ma anche di tutela della biodiversità, delle politiche locali di sostenibilità e degli interventi di rinaturalizzazione, così come del ruolo del turismo sostenibile nella valorizzazione del territorio.

La giornata entrerà nel vivo con l’attività di pulizia della spiaggia organizzata da Ats Rifiuti – Ato Toscana Sud, partner del progetto, insieme al Comune e al gestore del servizio di raccolta Sei Toscana. L’iniziativa sarà aperta a un numero limitato di volontari, previa iscrizione, e agli studenti del territorio, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nell’educazione ambientale. I partecipanti, dotati dei dispositivi di protezione individuale forniti direttamente sul posto, contribuiranno concretamente alla raccolta dei rifiuti lungo il litorale di levante.

Prendersi cura del mare significa prendersi cura del futuro: la giornata di Castiglione della Pescaia è un passo concreto in questa direzione.