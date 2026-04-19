“Omaggio a Pasolini”: il grossetano Luca Ceccarelli riceve il premio

Grosseto. Un prestigioso riconoscimento internazionale porta il nome di Grosseto nel panorama culturale italiano.

Luca Ceccarelli, 51 anni, giornalista, fondatore e direttore della testata online PuntoZip – La cultura in un piccolo spazio e direttore di Wine’s – Stories and More, rivista nazionale della Scuola europea sommelier, è stato insignito del premio internazionale Eccellenza alla Carriera “Omaggio a Pasolini”, nel corso di una serata svoltasi ieri al celebre ristorante “Il Pommidoro dal 1890” di Roma.

La scelta della sede non è casuale, né priva di significato. Il ristorante “Il Pommidoro”, nato nel 1890, era uno dei luoghi prediletti di Pier Paolo Pasolini, che ne era cliente abituale. Fu proprio in questo locale storico del quartiere San Lorenzo che il grande intellettuale consumò la sua ultima cena, nella notte del 2 novembre 1975, prima di essere assassinato a Ostia.

Il gestore Aldo Bravi, scomparso nel 2021, era grande amico e confidente di Pasolini. Sua figlia Alessandra Borgia-Bravi ha ripreso la gestione del ristorante con la stessa filosofia gastronomica e il medesimo spirito di accoglienza. Un dettaglio commovente e simbolico: Pasolini aveva lasciato ad Aldo Bravi un assegno da 11.000 lire per saldare il conto di quella sera. Dopo la notizia della sua morte, il proprietario decise di non incassarlo, facendolo incorniciare insieme a un ritratto del poeta affinché fosse esposto al pubblico come silenziosa testimonianza di un’amicizia interrotta dalla tragedia.

Il premio internazionale “Omaggio a Pasolini” è dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento, e intende onorare tutte le dimensioni della sua straordinaria produzione artistica: poesia, teatro, cinema, romanzi, scenografia, fotografia.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla scrittrice e critico letterario Marina Pratici, presidente del premio, coadiuvata dal giornalista e scrittore Patrice Avella, presidente di giuria, e da Gaia Greco, responsabile della direzione segreteria.

Il premio si avvale del patrocinio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, nel Friuli, istituzione di riferimento internazionale per la valorizzazione e lo studio dell’opera pasoliniana, e di diverse realtà associative tra cui l’associazione Culturalmente Toscana e dintorni, il Cenacolo internazionale di arte letteraria Le Nove Muse, l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad e il Ciesart.

Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione: “Luca Ceccarelli, divulgatore della parola letteraria e animatore culturale, risulta chiaramente distinguibile per via di una costante attività di promozione della cultura attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione, il giornalismo culturale e la scrittura.

Ha dato voce e vita, nel corso degli anni, a programmi dedicati alla cultura enogastronomica alla letteratura, tra i quali ‘Sorsi e Morsi’ e ‘Pomeriggi letterari’, apportando un notevole contributo nel creare spazi di dialogo e di incontro fra appassionati di cultura, Iettori e autori.

In qualità di direttore della rete Puntozip.net, e attraverso la sua attività di recensore di libri e film, ha inoltre svolto un ruolo significativo nella diffusione della critica culturale e nella valorizzazione delle opere narrative cinematografiche contemporanee.

Per questo impegno nella divulgazione culturale e per la passione con cui promuove la letteratura e il dialogo tra arti e linguaggi diversi, il Premio letterario internazionale Pier Paolo Pasolini – Eccellenza alla Carriera viene conferito a Luca Ceccarelli”.

Il nome di Luca Ceccarelli figura in una lista di premiati di assoluto rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti delle diverse edizioni del premio spiccano personalità del calibro del regista Pupi Avati e dell’attore Valerio Mastandrea.

Tra i premiati di questa edizione figura inoltre il celebre attore e regista Matteo Taranto, la cui presenza nella lista conferisce all’iniziativa una risonanza di primissimo piano nel panorama culturale globale.

“Ricevere questo riconoscimento intitolato a Pier Paolo Pasolini rappresenta per me qualcosa di profondamente significativo – ha dichiarato Luca Ceccarelli -. Pasolini è stato uno dei più grandi intellettuali che questo Paese abbia mai espresso: uno sguardo lucido, scomodo, necessario. Portare il nome di Grosseto in una serata di questa levatura è motivo di orgoglio, ma soprattutto è uno stimolo a continuare a fare cultura con la stessa passione e lo stesso rigore che hanno sempre guidato il mio lavoro”.

Il premio “Omaggio a Pasolini” rappresenta uno dei riconoscimenti più significativi nel panorama culturale italiano e internazionale, assegnato a personalità che si sono distinte per l’eccellenza del loro percorso nelle arti, nella letteratura, nel giornalismo e nella comunicazione culturale.

La giuria internazionale è composta dal poeta e scrittore Mauro Montacchiesi, dalla scrittrice Rosella Lisoni, dal filosofo Francesco Sirleto e dal cinefilo Gordiano Lupi. Presidenti onorari della manifestazione sono Alessandra Borgia-Bravi e Marco Attilio Salvadori, presidente del Centro Studi internazionale Pier Paolo Pasolini.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare il premio in un appuntamento itinerante, capace di toccare diverse città italiane ed europee — con tappe a Roma e Parigi per il 2026 — per continuare a dare voce e onore alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini.