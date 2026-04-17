“Un mare di opportunità”: Fratelli d’Italia organizza un incontro sulla blue economy

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Sabato 18 aprile, all’Hotel L’Approdo, dalle 10.00, avremo il piacere di ospitare la seconda edizione di ‘Un mare di opportunità’, un evento fortemente voluto dopo il grande successo dell’anno passato”: a dichiararlo è Sebastiano Biancalani, coordinatore di Fratelli d’Italia di Castiglione della Pescaia.

“Crediamo fermamente che tornare a confrontarsi su queste tematiche – continua Biancalani -, approfondendo insieme a studiosi, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, sia fondamentale. Il mare e le sue molteplici economie sono parte integrante della nostra identità; il nostro desiderio è tornare a valorizzare ciò che questa risorsa può offrirci, ma con maggiore consapevolezza e spirito d’innovazione.”

“Affronteremo i vari temi liberi da ogni ecologia ideologica, perché non esiste modo migliore di conservare la nostra storia che iniziare a progettarne il futuro. Avremo con noi politici impegnati in ogni ambito istituzionale: dai nostri rappresentanti in Regione Toscana fino al Parlamento nazionale ed europeo. La loro presenza, unita all’esperienza di tecnici e imprenditori, darà vita a un confronto capace di unire idee e competenze alla capacità decisionale della politica, l’unica forza in grado di tradurre queste visioni in proposte concrete e soluzioni legislative per il territorio – termina Biancalani – Nel ringraziare il coordinatore provinciale Luca Minucci e Luca Batzella, vi invitiamo a partecipare all’evento”.