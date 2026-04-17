Pesca e acquacoltura, Rossi: “Fondi Ue ottenuti dal Governo sono un risultato straordinario”

Grosseto. “L’attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l’acquacoltura da parte dell’Unione Europea rappresenta un risultato straordinario, raggiunto grazie alla tenacia dell’Italia e del ministro Francesco Lollobrigida. Una boccata d’ossigeno fondamentale per le nostre marinerie, un provvedimento che avrà ricadute estremamente positive su tutta la costa tirrenica toscana e, in particolar modo, sulla provincia di Grosseto”. E’ quanto dichiara in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

Riprendendo le parole del Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Rossi sottolinea l’importanza politica ed economica del provvedimento europeo: “Come ha giustamente ricordato il Ministro Lollobrigida – commenta Rossi –, l’Italia si è fatta capofila in Europa per tutelare un settore vitale, messo a dura prova dai rincari energetici causati dalle tensioni internazionali e dalle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. La decisione della Commissione UE di attivare i fondi Feampa, con applicazione retroattiva dal 28 febbraio scorso, garantisce continuità operativa alle nostre imprese e salvaguarda l’occupazione. Abbiamo finalmente risposte concrete che mettono da parte gli approcci ideologici del passato, difendendo la nostra sovranità alimentare”.

“Per la costa della provincia di Grosseto, da Castiglione della Pescaia fino all’Argentario – afferma Rossi –, la pesca e l’itticoltura non sono solo un comparto economico cruciale, ma rappresentano l’identità, la tradizione e il sostentamento di intere famiglie. Questi fondi emergenziali permetteranno alle nostre aziende ittiche di far fronte ai costi insostenibili di questo periodo storico, tutelando un’eccellenza del nostro mare. Proprio per mantenere alta l’attenzione sulle prospettive di sviluppo e di tutela del comparto, l’importante appuntamento in programma sul litorale grossetano”

“Di questi temi cruciali parleremo domani, 18 aprile, alle ore 10.00, a Castiglione della Pescaia, all’Hotel L’Approdo, in occasione della seconda edizione del convegno intitolato ‘Un mare di opportunità: pesca e itticoltura. Tra tradizione e sostenibilità – Dialogo con la comunità’. All’incontro, moderato da Luca Batzella, interverranno figure di spicco, tra cui l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, professori universitari, esperti del settore ecosistemi e biotecnologie marine, e i vertici di Federpesca. Sarà un momento di confronto fondamentale, a cui porterò i miei saluti istituzionali assieme a quelli dei consiglieri regionali e dei dirigenti locali del partito, per ribadire che Fratelli d’Italia è concretamente al fianco dei nostri pescatori”, conclude Fabrizio Rossi.