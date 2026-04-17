Grosseto. Lunedì 20 aprile, alle 17, nella sede della società Dante Alighieri, in via Vinzaglio 25 a Grosseto, la professoressa Lucia Bastianini presenterà il suo libro “Il romanzo tripartito: per una lettura sistemica de ‘I Promessi Sposi'”, nel quale analizza con puntualità argomentativa la struttura che Alessandro Manzoni dà alla sua narrazione. L’incontro si svolgerà in collegamento da remoto.

La riflessione che anima questo volume propone di leggere “I promessi sposi” in base al principio della complessità, sviluppato secondo l’ottica della teoria sistemica. Partendo dal raffronto di testi teorici riguardanti l’unità di tempo e di luogo nella tragedia, il romanzo storico e, in genere, i componimenti misti di storia e d’invenzione, viene evidenziato come l’idea di complessità, e dunque di relazione, particolarmente ravvisabile nello sviluppo del concetto di verosimiglianza, sia il fondamento del pensiero critico manzoniano fin dai suoi esordi.

Questa operazione ha permesso di rilevare una traccia interpretativa orientata a cogliere una dimensione profondamente articolata nell’opera manzoniana, attraverso la quale l’autrice ha cercato di guidare i suoi lettori alla contemplazione della verità, incarnata nelle vesti del vero storico. La salda connessione tra le tre parti strutturali presenti nel volume della così detta “quarantana”, ossia L’Introduzione, i trentotto capitoli, la Storia della colonna infame, costituisce l’architettura in cui Alessandro Manzoni ha, con grande maestria, incastonato il suo Vero.

Lucia Bastianini si è laureata in Lettere all’Università di Siena con una tesi in Storia della lingua Italiana: “Dal dialetto alla lingua: testi per l’insegnamento dell’italiano (1872-1917)”. Ha conseguito nel 2010 un Master di II livello all’Università per stranieri di Siena in Teorie e tecniche per la dirigenza degli Istituti scolastici (Mundis) in Italia e all’estero. Ha ottenuto nel 2020 il dottorato alla scuola di Scienze della persona e della formazione, indirizzo di ricerca “Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea” (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Ha pubblicato alcuni contributi che si occupano prevalentemente di offrire una diversa e più completa interpretazione del romanzo storico.

Attualmente insegna Italiano e Latino in una scuola superiore.