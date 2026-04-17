“Una vela per il cuore”: screening cardiovascolari all’Isola del Giglio

Grosseto. La campagna di prevenzione cardiovascolare “Cardioteam – Una vela per il cuore”, promossa da Cardioteam Foundation con il sostegno della Fondazione Sanlorenzo, approda a Giglio Porto, all’Isola del Giglio, dal 20 aprile al 2 maggio, portando anche nelle realtà insulari servizi sanitari specialistici gratuiti e attività di sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

La barca a vela Serena, fulcro operativo della campagna, è salpata nelle settimane scorse da Punta Ala con destinazione iniziale l’Isola d’Elba, prima tappa del tour 2026, e prosegue ora la sua rotta verso il Giglio, dove si trasformerà in un vero e proprio ambulatorio galleggiante al servizio della comunità locale.

L’iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, si inserisce in un più ampio progetto che da fine marzo a ottobre attraversa il Tirreno per raggiungere le piccole isole italiane, territori spesso caratterizzati da una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Il tour prevede 14 tappe complessive e migliaia di miglia nautiche percorse con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente nelle comunità.

A bordo di Serena opererà un team composto da medici, cardiologi ed ecocardiografisti che offriranno gratuitamente screening cardiovascolari alle persone tra i 50 e i 75 anni. Il cuore della campagna è il Tree Screening, un modello di prevenzione che integra ecocardiogramma ed ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici, permettendo di valutare lo stato di salute del cuore e delle arterie carotidi, contribuendo alla prevenzione di patologie cardiovascolari e cerebrovascolari.

Durante la permanenza a Giglio Porto, l’imbarcazione rappresenterà un presidio sanitario temporaneo aperto su appuntamento, ma anche un punto di riferimento per attività informative dedicate alla prevenzione, all’alimentazione equilibrata, all’attività fisica e al controllo dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

Il progetto, ideato dal cardiochirurgo Marco Diena, presidente della Cardioteam Foundation, ha già consentito negli anni di effettuare circa 24.000 screening gratuiti in oltre 80 città italiane, grazie anche a un sistema di ambulatori mobili su terra e su mare.

L’arrivo a Giglio Porto rappresenta dunque un momento significativo per la comunità locale, che potrà beneficiare di un servizio specialistico gratuito direttamente sul territorio, in linea con la missione della campagna: rendere la prevenzione accessibile anche nei contesti più periferici e isolati.

Le prenotazioni per gli screening possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale del progetto: https://www.unavelaperilcuore.it

È inoltre possibile sostenere l’iniziativa contribuendo con una donazione e “offrendo” simbolicamente miglia nautiche per accompagnare il viaggio della prevenzione: https://www.retedeldono.it/progetto/cardioteam-una-vela-il-cuore-0