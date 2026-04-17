Ciclista cade nel bosco: trasportato in ospedale

Massa Marittima (Grosseto). Intervento dei Vigili del Fuoco di Follonica, nel primo pomeriggio di oggi, in località Pian dei Mucini, nel comune di Massa Marittima, lungo i percorsi nei boschi dedicati alla mountain bike.

La squadra è intervenuta in supporto al personale sanitario del 118 per il recupero di un ciclista caduto durante la discesa lungo uno dei tracciati. L’uomo, di circa 50 anni e proveniente da Roma, si trovava a circa 500 metri all’interno dell’area boschiva, in una zona difficilmente accessibile ai mezzi di soccorso.

Raggiunto sul posto, l’infortunato è stato immobilizzato su barella spinale e trasportato fino all’ambulanza, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha disposto il trasporto all’ospedale di Massa Marittima.