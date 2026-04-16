Riapre l’ufficio turistico in paese: al via i primi eventi di primavera

Roccastrada (Grosseto). ha riaperto nella settimana di Pasqua l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Roccastrada nella sua sede di corso Roma (di fronte al palazzo comunale), a cura della Pro Loco Roccastrada.

L’ufficio, per il mese di aprile, effettuerà il seguente orario di apertura: nei giorni di sabato, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30, e di domenica, dalle 10.00 alle 12.30. A partire dal mese di maggio e per tutto il periodo estivo, l’orario di apertura verrà ampliato in relazione all’andamento della stagione turistica. L’ufficio sarà aperto comunque, con soluzione di continuità, fino a tutto il prossimo mese di settembre e resterà comunque a disposizione anche nei restanti periodi dell’anno per l’organizzazione o la gestione di specifici eventi in materia di promozione turistica e culturale.

Gli eventi

Ma vediamo quali sono i primi eventi di primavera promossi dall’ufficio Iat: sabato 18 aprile, dalle 10.00 alle 12.00, visita alla necropoli di Casenovole (Casal di Pari) con Andrea Marcocci con ritrovo al cimitero di Casenovole; domenica 19 aprile, dalle 10.00 alle 12.30, visita al geosito preistorico La Pietra (nel Parco nazionale Colline Metallifere) con Asia Marianelli, con ritrovo in località Santa Sicutera; domenica 26 aprile, con partenza alle 16.00, passeggiata nel borgo di Montemassi, con ritrovo fissato in piazza della Madonna a Montemassi, insieme a Roberto Farinelli, archeologo medievista.

Martedi 2 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, passeggiata dei palmenti nel centro abitato di Roccastrada, con Asia Marianelli, con ritrovo in località Il Terzo; sabato 13 giugno, dalle 10.00 alle 12.30, visita alla necropoli etrusca di Casenovole con Andrea Marcocci, con ritrovo al cimitero di Casenovole; domenica 21 giugno, alle 16.30 passeggiata urbana “L’erba di San Giovanni” nel centro abitato di Roccastrada, con Manuela Nelli, con ritrovo in Corso Roma, di fronte all’ufficio informazioni e accoglienza turistica.

Durante tutta la stagione turistica, anche sulla base delle positive esperienze degli scorsi anni, verrà organizzata una serie di eventi all’insegna della scoperta e della valorizzazione del territorio; oltre alle già programmate escursioni e passeggiate alla scoperta delle antiche dimore con la collaborazione di guide ambientali qualificate, faranno da cornice alla stagione 2026 anche altri eventi, come mostre, trekking urbani, escursioni a castelli e riserve naturali presenti nel nostro territorio.

Questi i contatti dell’ufficio informazioni e accoglienza turistica: tel. 0564.561287, e-mail iat@comune.roccastrada.gr.it