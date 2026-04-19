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“La tua voce conta”: nuovo appuntamento con la campagna di ascolto promossa da Cna

Martedì 21 aprile appuntamento alla Casa del fiume di Paganico

di Redazione
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Paganico (Grosseto). Creare occasioni di confronto, ascolto e scambio per comprendere le esigenze di conciliazione tra vita e lavoro presenti sul territorio, individuare progetti da replicare e unire forze e competenze per avviare un percorso progettuale: sono questi gli obiettivi del secondo ciclo di incontri della campagna di ascolto “La tua voce conta”, promossa da Cna Impresa Donna Grosseto con il supporto dell’intera associazione.

Martedì 21 aprile, dalle 16 alle 18, appuntamento alla Casa del fiume di Paganico per un incontro realizzato con il supporto dell’amministrazione comunale di Civitella Paganico e coordinato dall’imprenditrice Vanessa Bettini.

Molti i temi e gli spunti emersi in autunno, durante il primo ciclo di appuntamenti, e nel corso dell’incontro della scorsa settimana a Magliano in Toscana. Occasioni come queste sono utili anche per discutere problematiche legate alla vita quotidiana e all’esperienza lavorativa e professionale delle e dei partecipanti.

“La tua voce conta”, dopo la tappa di Paganico, proseguirà con il seguente calendario: giovedì 7 maggio appuntamento a Roccastrada, nella sala consiliare del Comune (dalle 16 alle 18, coordina Sara Scarpelli); giovedì 14 maggio incontro nella sala consiliare del Comune di Follonica (dalle 16 alle 18, coordina Samuela Banini); lunedì 18 maggio incontro nella sala consiliare del Comune di Capalbio (dalle 16 alle 18, coordina Daniela Morosini); per concludere a Grosseto il 4 giugno, nella sala conferenze di Cna Grosseto (dalle 16 alle 18), con il coordinamento di Paola Checcacci.

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