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Lettura, studio e confronto: lo Spi Cgil inaugura il secondo Scaffale Donna in Maremma

L'iniziativa è in programma martedì 21 aprile

di Redazione
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Grosseto. Martedì 21 aprile, alle 16.30, alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano (in via Marconi 91) sarà inaugurato lo Scaffale Donna, nuovo spazio dedicato alla lettura, alla memoria e alle narrazioni delle donne, promosso dal Coordinamento Donne dello Spi Cgil.

Si tratta del secondo Scaffale Donna in provincia di Grosseto, dopo quello ospitato dalla Libreria delle Ragazze nel capoluogo, e rappresenta un passo importante nel portare strumenti di riflessione e consapevolezza anche nei territori più periferici.

L’iniziativa è promossa dallo Spi Cgil grosseto, Liberetà, dal Circolo ArciBagno di Gavorrano, da Arci – Piccola Biblioteca alla Casa del Popolo di Gavorrano, con il patrocinio del Comune di Gavorrano.

Lo Scaffale Donna sarà uno spazio permanente di lettura, studio e confronto sui temi della letteratura di genere, della storia delle donne, del femminismo, dei diritti e dell’inclusione sociale, pensato come luogo aperto alla cittadinanza e alle diverse generazioni.

All’inaugurazione parteciperanno anche la vicepresidente della Regione Toscana Bintou Mia Diop e il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri.

Le letture saranno affidate all’attrice Daniela Morozzi, da anni protagonista di cinema, teatro e fiction e impegnata in percorsi di contrasto agli stereotipi di genere e di promozione dei diritti, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato dal coro femminile Le Musiquorum, nato in Toscana dal desiderio di raccontare attraverso il canto il lavoro e le lotte delle donne.

«Con l’apertura del nuovo Scaffale Donna a Bagno di Gavorrano portiamo fuori dal capoluogo un progetto che per noi è prima di tutto uno strumento di libertà e di consapevolezza – dichiara Laura Innocenti, dello Spi Cgil Grosseto -, vogliamo che anche nei paesi si possano trovare libri, storie e percorsi che parlano di donne, di lavoro, di diritti e di uguaglianza intergenerazionale. Libri attorno al quale crescere consapevolezza e coscienza civile».

«Nelle prossime settimane – conclude Innocenti – inizieremo insieme ad Arci – Piccola Biblioteca alla Casa del Popolo di Gavorrano un percorso che coinvolgerà anche i più giovani in uno scambio intergenerazionale».

«Questo secondo Scaffale Donna in provincia – aggiunge Erio Giovannelli, segretario dello Spi Cgil Grosseto – segna un passo avanti nella costruzione di una rete diffusa di luoghi in cui le donne possano riconoscersi, confrontarsi e trovare nuove parole per raccontare sé stesse e il mondo. Lo Spi Cgil è sempre attento alle attività che si muovono nel solco dell’inclusione e delle politiche di genere, anche per questo è un grande onore per noi inaugurare questo Scaffale insieme alle realtà del territorio e con una così importante attenzione anche da parte della Regione Toscana».

Al termine dell’iniziativa è previsto un piccolo buffet, pensato come ulteriore momento di socialità e incontro tra le persone partecipanti.

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