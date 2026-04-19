“GRRInPort2”: giornata di pulizia delle spiagge per promuove economia circolare e ricerca scientifica

Orbetello (Grosseto). Martedì 21 aprile Orbetello ospita il progetto “GRRInPort2”, la giornata di pulizia delle spiagge che promuove economia circolare e ricerca scientifica e che si terrà sulla spiaggia della Giannella, a partire dalle 9.00.

Le iniziative prevedono attività di pulizia delle spiagge accompagnate dalla mappatura dei rifiuti raccolti. Le informazioni raccolte durante queste giornate non rappresentano soltanto un contributo concreto alla tutela dell’ambiente costiero, ma costituiscono anche una base dati utile alle attività di ricerca scientifica del progetto. In particolare, i dati confluiscono nel Work Package 2 “Rifiuti”, dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti spiaggiati secondo i principi dell’economia circolare.

Il progetto “GRRinPort2” è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera legata al programma Interreg Marittimo Italia- Francia che coinvolge territori costieri del Mediterraneo (tra cui Toscana, Sardegna e Corsica) con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti marini e portuali. L’obiettivo del programma è rafforzare la collaborazione transfrontaliera per affrontare sfide comuni come la tutela dell’ambiente, l’innovazione, la gestione dei rischi, la mobilità sostenibile e lo sviluppo economico dei territori marittimi. I progetti finanziati, come GRRinPort2, promuovono soluzioni condivise e scambio di buone pratiche tra enti pubblici, università e imprese.

A Orbetello l’iniziativa è stata condivisa dal Comune con la collaborazione di Wwf Grosseto e Croce Rossa Italiana, comitato Costa d’argento: «Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – perchè rientra pienamente nello spirito delle politiche della nostra amministrazione in merito alla salvaguardia dell’ambiente e al rispetto dell’ecosistema marino. Un progetto internazionale e prestigioso il “GRRInPort2” che promuove azioni concrete come il monitoraggio e la raccolta dei rifiuti spiaggiati, attività di ricerca scientifica e lo sviluppo di soluzioni innovative basate sui principi dell’economia circolare. Il progetto punta inoltre a rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, gestori dei rifiuti e centri di ricerca, favorendo una maggiore tutela degli ecosistemi costieri».

Il clean-up è organizzato a Orbetello, come in altri due luoghi della Toscana, da Ats Rifiuti- Ato Toscana Sud, partner di “GRRinPort2”, che svolge un importante ruolo di coordinamento operativo, favorendo la collaborazione tra i Comuni coinvolti, il gestore del servizio di raccolta Sei Toscana S.r.l. e gli impianti di trattamento. Questa sinergia consente di garantire la corretta gestione dei rifiuti raccolti, assicurandone l’avvio alle appropriate filiere di trattamento, recupero e valorizzazione.

Il programma

Clean Up – Martedì 21 aprile

Spiaggia della Giannella – Strada provinciale 36 della Giannella n. 174, ad Orbetello

Programma:

ore 9.00 – 10.00 – Ritrovo e saluti istituzionali: accoglienza dei partecipanti e apertura dei lavori;

ore 10.00 – 12.30 – Attività di Cleanup: raccolta del materiale sulle spiagge da parte dei volontari;

ore 12.30 – 13.00 – Analisi merceologica: caratterizzazione dei rifiuti raccolti presso il cantiere Campolungo.

I tre clean-up toscani rientrano in un programma più ampio che prevede complessivamente cinque giornate di intervento, comprendendo anche un appuntamento in Sardegna e uno in Corsica. Un calendario che riflette la dimensione transfrontaliera e la vocazione mediterranea del progetto, orientato alla protezione degli ecosistemi costieri attraverso azioni concrete e il coinvolgimento diretto delle comunità locali.

Le giornate rappresentano un’importante occasione di partecipazione attiva e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della gestione responsabile dei rifiuti e della salvaguardia del mare.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sul calendario delle attività è possibile consultare i canali ufficiali del progetto “GRRInPort2”: