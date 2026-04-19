Home Colline MetallifereLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma mercoledì 22 aprile

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 36 views

Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 22 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Toscana.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 10 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Toscana, via dell’Indipendenza, via Verdi, via Lombardia, via delle Rocchette, via Salvestrini, via dell’Orologio, via Cavour, via Marche, via del Camparello, via Romagna, via Terrarossa, viale Fratti, via Nuova, via Piemonte, via Castellazzo, via Campania, via Garibaldi e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lettura, studio e confronto: lo Spi Cgil inaugura...

Natura, storia e cammini culturali: torna da “Museo...

Campo da padel, nuove attrezzature e percorso fitness:...

Giornata mondiale del Jazz: un pomeriggio a ritmo...

“Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi...

Sanità territoriale, il sindaco: “Servono più collaborazione e...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: