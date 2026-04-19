Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 22 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Toscana.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 10 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Toscana, via dell’Indipendenza, via Verdi, via Lombardia, via delle Rocchette, via Salvestrini, via dell’Orologio, via Cavour, via Marche, via del Camparello, via Romagna, via Terrarossa, viale Fratti, via Nuova, via Piemonte, via Castellazzo, via Campania, via Garibaldi e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12 del giorno stesso.

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