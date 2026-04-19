Campo da padel, nuove attrezzature e percorso fitness: inaugurati gli impianti sportivi nella frazione

Scarlino (Grosseto). Sabato 18 aprile, alle 17.00, il Comune di Scarlino ha inaugurato gli impianti sportivi riqualificati di Scarlino Scalo, al termine di un intervento articolato che ha interessato l’intera area, con l’obiettivo di migliorare e ampliare l’offerta sportiva e restituire alla comunità un polo moderno, funzionale e accessibile.

I lavori

L’intervento principale, finanziato dalla Regione Toscana per l’annualità 2024 con un contributo di 337.500 euro e cofinanziato dal Comune per 57.500 euro, ha permesso di realizzare una serie di opere strutturali e di riqualificazione degli spazi. Tra queste, la creazione di un campo da padel scoperto, un percorso vita attrezzato per il fitness, la ristrutturazione degli spogliatoi e la riconversione dell’ex campo da bocce coperto in area dedicata all’allenamento. È stato inoltre realizzato un nuovo volume destinato a biglietteria e deposito attrezzature, insieme al rifacimento della tettoia esterna e alla riorganizzazione degli spazi interni della struttura.

A questo si sono aggiunti interventi di implementazione con nuove forniture e attrezzature sportive, la realizzazione di pavimentazioni antitrauma e l’allestimento degli spogliatoi e dei servizi igienici, per un investimento comunale di oltre 73mila euro, oltre alla riqualificazione dell’area sagre, completata con ulteriori opere manutentive per circa 28mila euro.

«Con questo intervento consegniamo alla comunità di Scarlino Scalo un impianto sportivo completamente rinnovato, capace di rispondere alle esigenze di tutte le fasce di età – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita, di socialità e di benessere, e per questo abbiamo scelto di investire in modo concreto per migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi pubblici. Questo risultato è frutto di una programmazione attenta e della capacità di intercettare risorse, accompagnata da un impegno diretto dell’amministrazione».

«L’intervento ha riguardato una riqualificazione complessiva, sia dal punto di vista strutturale che funzionale – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli –. Abbiamo lavorato per rendere gli impianti più efficienti, sicuri e adeguati agli standard attuali, intervenendo sulle superfici, sugli spazi interni e sulle dotazioni. Si tratta di un’opera articolata, che ha richiesto una visione tecnica precisa e che oggi restituisce un impianto pienamente operativo e pronto ad accogliere attività sportive e associative».

«Questo nuovo assetto degli impianti sportivi rappresenta un’opportunità importante per tutto il tessuto associativo e per i cittadini – aggiunge il consigliere comunale con delega allo sport, Diego Radi –. Gli spazi realizzati permettono di ampliare l’offerta e di favorire la partecipazione, creando un punto di riferimento per chi pratica sport e per chi vuole avvicinarsi a nuove attività. È un investimento che guarda alla comunità e che valorizza lo sport come elemento centrale della vita quotidiana».

Con l’inaugurazione di oieri si completa un percorso di ammodernamento avviato nel 2024, che ha consentito di portare il polo sportivo di Scarlino Scalo a un elevato livello di qualità e funzionalità, rafforzandone il ruolo come spazio di aggregazione e punto di riferimento per il territorio.