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Giornata mondiale del Jazz: un pomeriggio a ritmo di musica in paese

Ecco il programma dell'iniziativa

di Redazione
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Roccatederighi (Grosseto). Giovedì 30 aprile, in occasione della Giornata mondiale del Jazz (riconoscimento Unesco del 2011), l’associazione Paesaggi culturali organizza un evento di respiro internazionale.

Nel borgo di Roccatederighi, in vicolo degli Orti, dalle 17 si esibiranno musicisti di altissimo livello: il quintetto Sleeping Things, composto da Irene Lovato (voce), Edoardo Cia (alla chitarra), Maurizio De Gennaro (alla chitarra), Lorenzo Gagna (al basso), Stefano Riccio (alla batteria); il quartetto To Miles, composto da Emanuele Marsico (alla tromba e voce), Sergio Aloisio Rizzo (alla chitarra), Francesco Tino (al basso), Simone Brilli (alla batteria); il trio Jazzmataz, composto da Brando Ortolani (alla batteria), Lio Vorperian e Fion Vorperian (a chitarre e tastiere), Emilio Cantini (alle chitarre), Craig Jaster (alle tastiere), Samuele Boscagli (alla batteria), Michele Maggi (al clarinetto e sax), Josh Jones (al basso), Franco Gianni (alla tromba).

Sarà una serata all’insegna della buona musica, della convivialità tra le persone (come intendeva Herbie Hancock, celebre musicista che ideò la Giornata mondiale del jazz), del buon cibo e del sano bere.

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