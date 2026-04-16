Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Cena di classe” di Francesco Mandelli, “Un anno di scuola” di Laura Samani e “A cena con il dittatore” di Manuel Gomez Pereira.

Gli orari

“Cena di classe” sarà in sala venerdì 17 alle 17, sabato 18 alle 21.15 e domenica 19 aprile alle 17. “Un anno di scuola” sarà proiettato venerdì 17 alle 19, sabato 18 alle 17 e domenica 19 aprile alle 19. Infine, “A cena con il dittatore” sarà in programma venerdì 17 alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 18 alle 19 e domenica 19 aprile alle 21.15.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.