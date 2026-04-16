Raccolta differenziata dei rifiuti: continuano i lavori per le nuove isole ecologiche interrate

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Proseguono a ritmo sostenuto a Castiglione della Pescaia i lavori per la realizzazione delle nuove isole ecologiche interrate, un intervento strategico che rientra nel più ampio progetto di riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Il progetto, frutto di un protocollo d’intesa tra Comune, Ato Toscana Sud e Sei Toscana, finanziato dal Mase tramite fondi Pnrr per un importo di oltre 1 milione di euro, prevede l’installazione di nove postazioni complessive, distribuite in punti strategici del paese: sei completamente interrate in piazza Garibaldi, via Tirreno, via Montecristo, via Cattaneo, via della Torre e località Valdrighi; tre semi-interrate in piazza del Mercato, piazza Dante e piazza Orsini.

«Questo è un importante intervento di riqualificazione – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – sia dal punto di vista ambientale che per il decoro urbano. Entro fine giugno tutte le nove postazioni, che sono state pensate in posizioni strategiche del paese, saranno completate ed attivate e questo permetterà di avere una maggiore fruibilità e spazi più grandi per gestire i notevoli quantitativi di rifiuti, sopratutto della stagione estiva. Vogliamo invitare tutti i nostri cittadini e turisti ad utilizzare in maniera corretta queste nuove postazioni perché sono un segno di grande civiltà, educazione e rispetto per la comunità dove si vive o si va in vacanza».

Le nuove postazioni

Le nuove isole ecologiche avranno una capienza doppia rispetto ai tradizionali cassonetti, per una gestione più efficiente del servizio e una migliore fruibilità da parte di cittadini e turisti. Un intervento che porterà benefici concreti anche dal punto di vista del decoro urbano, eliminando i contenitori a vista e migliorando l’impatto estetico degli spazi pubblici.

Le postazioni semi-interrate sono distribuite in quelle aree dove la ridotta profondità e il rischio di intercettare falde acquifere non consentivano l’installazione di strutture completamente interrate. In particolare, attenzione è stata data all’inserimento paesaggistico: le isole saranno infatti rivestite con materiali e finiture in grado di integrarsi armoniosamente con il contesto urbano e architettonico circostante, nel rispetto dell’identità del territorio.

Tutte le isole ecologiche saranno accessibili tramite tessera 6Card, come i tradizionali cassonetti.

«Questo intervento – conclude la prima cittadina – rappresenta un ulteriore passo avanti verso una città sempre più moderna, efficiente e sostenibile, capace di coniugare qualità dei servizi e attenzione all’ambiente, migliorando allo stesso tempo la vivibilità degli spazi urbani anche dal punto di vista estetico».