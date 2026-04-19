“La PerugiAssisi”: un incontro sulla manifestazione pacifista più importante d’Italia

Follonica (Grosseto). La Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace presenta l’evento “La PerugiAssisi: quando la pace si fa storia”, in programma martedì 21 aprile alle 17.00 alla Biblioteca della Ghisa di Folllonica
Sarà presente Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi, che racconterà la manifestazione pacifista più importante d’Italia, la quale si candida a diventare patrimonio Unesco.
L’evento è aperto a tutti.
Per informazioni: tel.0566.59246, dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì), dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.15 alle 12.45; e-mail biblioteca@comune.follonica.gr.it.