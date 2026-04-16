Consiglio comunale sospeso per mancanza del numero legale, Follonica a Sinistra: “La maggioranza non regge più”

Follonica (Grosseto). “Ancora una volta, il Consiglio comunale di Follonica si è fermato per l’incapacità della maggioranza di garantire la presenza dei propri consiglieri”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“Non è un caso isolato: è l’ennesimo episodio di una serie che si ripete con preoccupante regolarità. Addirittura un consigliere di maggioranza (l’ex assessore Boscaglia) ha abbandonato l’aula sfiduciando di fatto la propria maggioranza, la Giunta e il sindaco dimostrando ancora una volta che il problema politico nella maggioranza è enorme – continua la nota -. Nella seduta, con soli 9 consiglieri di maggioranza presenti, la minoranza ha abbandonato l’aula chiedendo la verifica del numero legale. Dopo 15 minuti di sospensione, il presidente ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di proseguire i lavori. I punti restanti all’ordine del giorno vengono così rinviati alla prossima convocazione”.

“Come Follonica a Sinistra riteniamo che questo non sia un problema procedurale, ma un problema politico serio. Una maggioranza che non riesce a tenere il numero legale, né nelle commissioni, né in Consiglio comunale, è una maggioranza che ha perso la coesione necessaria per governare. E una maggioranza che non governa non può permettersi di assumere decisioni importanti per il futuro della città e dei suoi cittadini. I follonichesi hanno espresso il loro voto, meritano rispetto istituzionale e meritano soprattutto una maggioranza che sappia governare nell’interesse della collettività tutta. Quello che stiamo vedendo, invece, è una classe dirigente che non è più in grado di onorare quel mandato – termina il comunicato -. Chiediamo alla maggioranza di fare chiarezza al più presto sulla propria tenuta politica. Follonica non può aspettare”.