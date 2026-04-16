Manifestazione “Aurelia sicura”: sarà presente anche il Comune di Magliano in Toscana

Magliano in Toscana (Grosseto). “La messa in sicurezza della statale Aurelia è una priorità che non può continuare ad essere ignorata dal Governo. Proprio per questo, anche se domani non potrò essere personalmente presente alla manifestazione per chiedere la sicurezza dell’Aurelia, il Comune di Magliano sarà rappresentato da una nostra delegazione”.

Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, annuncia così l’adesione dell’amministrazione comunale alla protesta di venerdì 17 aprile, organizzata dalla Provincia di Grosseto, insieme al Comune di Capalbio e alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, che ha registrato il sostegno di altri enti pubblici e di numerosi soggetti privati, come le associazioni di categoria.

“Siamo consapevoli che la manifestazione di domani non potrà, da sola, cambiare in tempi brevi la situazione – continua Fusini -, perché è necessaria una presa di posizione netta e lo stanziamento dei fondi da parte dello Stato, ma è fondamentale per ribadire che gli enti locali e la società civile sono stufi del bilancio drammatico di vite umane e incidenti gravi che si verificano troppo spesso su una strada super trafficata ma non sicura”.