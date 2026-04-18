“Educazione antincendio”: 160 studenti protagonisti del progetto di Vigili del Fuoco e Prefettura

Grosseto. La Prefettura di Grosseto, in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’Ufficio scolastico provinciale e i dirigenti scolastici degli istituti Isis Leopoldo II di Lorena di Grosseto, Isis Del Rosso – Da Verrazzano di Orbetello, Isis di Follonica, Polo Amiata Ovest e Cpia, ha avviato per l’anno 2026 il progetto “Educazione antincendio”, finalizzato alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza tra i giovani.

L’iniziativa ha previsto il coinvolgimento diretto di 160 alunni dei complessi scolastici di Grosseto, Follonica, Orbetello e Arcidosso, che hanno avuto l’opportunità di visitare la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto e i distaccamenti di Orbetello, Follonica e Arcidosso.

Le lezioni

Nel corso delle attività, gli alunni hanno partecipato a lezioni teoriche in aula, durante le quali sono state illustrate le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in ambito locale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla gestione delle maxi emergenze e alla collaborazione con gli altri enti preposti al soccorso, tra cui il sistema sanitario e le strutture di emergenza territoriale.

Il percorso formativo ha inoltre approfondito tematiche specifiche legate alla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione ai comportamenti da adottare in caso di situazioni impreviste e pericoli imminenti. Sono state illustrate le principali normative di prevenzione incendi, la classificazione delle attività in base ai rischi (tipologia, materiali stoccati e affluenza di persone), nonché l’importanza dei controlli periodici e dei sistemi di allarme per garantire elevati standard di sicurezza anche in ordine a situazioni di evacuazione veloce tramite le prescritte uscite di sicurezza nei locali pubblici.

Particolare rilievo è stato dato anche all’utilizzo di materiali certificati per la resistenza al fuoco e alla descrizione del fenomeno dell’incendio, con l’analisi dei tre elementi fondamentali della combustione: combustibile, comburente (ossigeno) e fonte di innesco (calore). Sono stati inoltre illustrati i sistemi di protezione attiva e passiva.

Il percorso è stato arricchito da esercitazioni pratiche, che hanno consentito agli studenti di apprendere le principali tecniche di spegnimento degli incendi e di familiarizzare con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e delle attrezzature in dotazione, quali estintori, manichette e naspi. Sono state inoltre illustrate le modalità di allestimento e caricamento dei mezzi di soccorso.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, con l’obiettivo di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili tra le nuove generazioni.