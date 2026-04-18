“Fuori Gregge”: lo spettacolo di Matteo Gracis arriva al Teatro degli Industri

Grosseto. Il quinto appuntamento della rassegna “Antropo-logica-mente”, ideata da EmozionArti, è “Fuori Gregge”, lo spettacolo di Matteo Gracis, in programma giovedì 23 aprile al Teatro degli Industri di Grosseto.

Lo spettacolo

Uno spettacolo satirico e di denuncia, a tratti quasi eretico e sovversivo. Un inno al giornalismo libero e indipendente, al pensiero critico e alla consapevolezza. Il pubblico viene coinvolto e accompagnato in un viaggio oltre il tempo e lo spazio, un sali-scendi di emozioni, dove nonostante i temi importanti trattati (dalla geopolitica alle lotte sociali, dalle malefatte dei governi alle guerre in corso), prevale alla fine un messaggio positivo, che infonde coraggio, fiducia e gratitudine. Matteo Gracis porta in scena un monologo capace di unire filosofia e attivismo, comicità e contro-informazione.

Il giornalista e divulgatore Matteo Gracis debutta a teatro con il “Fuorigregge Tour”, un monologo diretto, senza filtri e senza mediazioni, che mette in luce alcune delle crepe più evidenti del nostro tempo.

Lo spettacolo esplora il complesso rapporto tra informazione e percezione: come si formano le opinioni, chi orienta il racconto pubblico e quanto ciò che vediamo corrisponda davvero ai fatti. Con uno sguardo critico e mai accomodante, Gracis attraversa i grandi temi del presente — dalla geopolitica ai conflitti fino alle dinamiche del consenso — portando alla luce contraddizioni e zone d’ombra.

Tra satira e denuncia, approfondimento e ironia, Gracis costruisce un racconto tagliente e provocatorio, che rompe schemi consolidati e coinvolge direttamente il pubblico, invitandolo a interrogarsi e a riconsiderare il proprio sguardo sulla realtà.

Oltre alla critica, emerge una direzione chiara: “Fuorigregge” è anche un inno alla consapevolezza, un percorso che invita ad andare oltre il disincanto e le contraddizioni del presente.

Perché, nonostante i temi complessi affrontati, a prevalere è un messaggio positivo, capace di infondere coraggio, fiducia e gratitudine, restituendo valore al pensiero critico e alla responsabilità individuale.

Matteo Gracis

Matteo Gracis è nato a Pieve di Cadore (Belluno) nel 1983. Giornalista, pensatore libero e autore bestseller, è direttore della rivista “Dolce Vita” e fondatore del giornale online L’Indipendente. È stato assistente alla comunicazione di un deputato della Repubblica Italiana. Con oltre 1,3 milioni di follower sulle varie piattaforme social, è una figura di spicco nel panorama dell’informazione indipendente, capace di intercettare con sempre maggior efficacia un pubblico ampio e trasversale.

Parallelamente all’attività giornalistica ha pubblicato diversi libri tra cui “Il sorriso del guerriero”, “Tutto il bene del mondo”, “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni”, “Compiti per anima irrequieta”, “Canapa. Una storia incredibile” e “Lontano. Dieci viaggi che cambiano la vita”.

Prevendita dei biglietti: http://eilo.it/artisti/matteo-gracis