Forza Italia, si riunisce il coordinamento provinciale: “Unità e organizzazione per le sfide future”

Grosseto. Forza Italia accelera e si compatta. La riunione del coordinamento provinciale, guidata dal segretario Roberto Berardi, segna un passaggio politico netto: il partito si riorganizza, rafforza la propria presenza sul territorio e si prepara a giocare un ruolo da protagonista nelle prossime tornate elettorali.

“Approvata per acclamazione, e senza divisioni interne, la nuova struttura operativa che avrà il compito di consolidare il dialogo con i territori e potenziare la macchina organizzativa – si legge in una nota del partito -. Al centro della strategia, il rafforzamento dei dipartimenti tematici e dei coordinamenti comunali, chiamati a intercettare le esigenze dei cittadini e trasformarle in proposte politiche concrete ed attuabili. Un passaggio che fotografa un partito in fase di rilancio, determinato a strutturarsi in modo capillare su tutta la provincia”.

“Nel corso dell’incontro, autorevoli interventi all’insegna della compattezza – prosegue il comunicato -. Alessandro Antichi ha indicato la strada dell’unità come condizione essenziale per affrontare le sfide future. Il consigliere Giulio Tambelli ha sottolineato la necessità di mettere a sistema le diverse energie presenti nel partito per incidere nella definizione delle candidature e dei programmi. Stefano Dragoni ha ribadito la linea dell’inclusività e dell’allargamento. Spazio anche ai temi amministrativi. Il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci, ha riportato al centro il nodo dello sviluppo infrastrutturale delle viabilità su strade e ferrovia, sollecitando interventi urgenti per una situazione che da anni presenta criticità e non può più essere rimandata. A chiudere, l’intervento di Luca Agresti, che ha delineato un percorso operativo chiaro, scandito da obiettivi e tempi definiti”.

“Dal coordinamento emerge un messaggio politico preciso: Forza Italia a Grosseto punta su organizzazione, radicamento e unità per consolidare la propria crescita. I risultati elettorali degli ultimi mesi e il rafforzamento sul territorio vengono letti come segnali di un trend positivo che il partito intende ora trasformare in ulteriore consenso. Nel solco dei valori liberali e moderati, il movimento guarda avanti con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nelle amministrazioni locali e contribuire in modo determinante alla costruzione delle future alleanze di centrodestra – termina il comunicato -. Linea tracciata, obiettivo dichiarato: crescere e incidere”.