Chiesa di San Pietro, Rossi: “Al via i lavori di restauro, il Governo ha mantenuto la promessa”

Grosseto. “Sono ufficialmente iniziati in queste settimane i lavori nella chiesa di San Pietro, nel cuore pulsante del centro storico di Grosseto. Vedere oggi gli operai e le impalcature già all’opera in corso Carducci è la testimonianza tangibile di un impegno concreto che diventa realtà: una promessa fatta alla cittadinanza e puntualmente mantenuta”. E’ quanto dichiara in una nota Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore al centro storico della città.

“L’avvio del cantiere – commenta Rossi – rappresenta il coronamento di un percorso iniziato lo scorso settembre, quando il Ministro della cultura, Alessandro Giuli, venne in visita a Grosseto per un sopralluogo mirato proprio nella più antica chiesa cittadina. In quell’occasione, alla presenza del vescovo di Grosseto, monsignor Bernardino Giordano, e del prefetto Paola Berardino era stato ribadito l’impegno istituzionale del Governo per la salvaguardia di questo gioiello architettonico”.

“Come parlamentare del territorio e assessore al centro storico – prosegue Rossi – sono orgoglioso che l’Esecutivo nazionale e il Ministro Giuli abbiano dimostrato una simile attenzione verso le esigenze della nostra comunità. Grazie a un decreto del Ministero della cultura, nell’ambito del Pnrr – Recovery Art, sono stati assegnati circa 300mila euro per interventi cruciali di sicurezza sismica e restauro. Parliamo di un bene che affonda le sue radici tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo: preservarlo significa tutelare la nostra identità più profonda”.

“L’intervento mira non solo al consolidamento strutturale, ma alla restituzione del pieno valore storico e spirituale alla chiesa di San Pietro. La riqualificazione di questo luogo è un investimento fondamentale per il tessuto sociale e culturale del nostro centro storico. Restituire dignità e sicurezza alla chiesa più antica di Grosseto significa rafforzare il cuore stesso della nostra città, della nostra storia e della nostra cristianità”, conclude Fabrizio Rossi.